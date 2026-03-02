ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
