ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' und Ziel auf 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 39 Euro angehoben. Die jüngste Kurskorrektur habe die Aktie des Photovoltaikspezialisten wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau gebracht, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Sparte HBS erwartet er kurzfristig keine wesentliche Erholung. Das bestehende Kosteneinsparprogramm in Verbindung mit dem weiterhin hohen Auftragseingang im Bereich Großprojekte dürfte jedoch in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Steigerung der Profitabilität führen./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

