ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Eni auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni wegen der Eskalation im Nahen Osten von 17,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Eni-Aktien seien bei Ölpreisen von 70 Dollar und mehr je Barrel im Branchenvergleich wieder günstig./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT

