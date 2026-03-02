ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Aixtron auf 28 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien liege aber über dem Fünfjahresschnitt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
