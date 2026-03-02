ANALYSE: JPMorgan sieht Rüstung gefragt wegen Iran - besonders BAE Systems

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems .

Die Briten liefern die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen.

Nun dürfte das Verschleißtempo weitaus höher liegen. Auch Renk , Leonardo und Qinetiq sieht der Experte David Perry wegen ihrer hohen US-Umsätze im Fokus./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 23:03 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
BAE Systems
BAE SYSTEMS ADR/4 LS-,025
RENK
Leonardo
QinetiQ

Das könnte dich auch interessieren

Ergebnisziel und Dividende enttäuschen
Hensoldt-Aktie verliert gut sieben Prozent26. Feb. · dpa-AFX
Hensoldt-Aktie verliert gut sieben Prozent
Kepler streicht Kaufempfehlung
Triebwerksbauer MTU unter Druck - Aktie unter schwächsten Dax-Werten26. Feb. · dpa-AFX
Triebwerksbauer MTU unter Druck - Aktie unter schwächsten Dax-Werten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News