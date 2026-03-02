APA ots news: "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" termingerecht zu...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" termingerecht zu 100% rückgeführt

Wien (APA-ots) - - "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" mit 6,7  
Millionen Euro 
platziertem Volumen im Februar 2026 termingerecht rückgeführt 

- Seit 2021 hat IFA gesamt 52,8 Millionen Euro Anleihevolumen 
rückgeführt 

- Aktuell ermöglicht IFA ein Investment in die §10 EStG 
Gewinnfreibetrags-berechtigte "IFA AG 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026- 
2031 (2032)" 

- Eine Investition in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, 
insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten 
Kapitals, verbunden 

IFA AG beweist erneut Verlässlichkeit für Investor:innen: Die "IFA AG 
3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" (AT0000A2S7K6) wurde am 28. 
Februar 2026 termingerecht zu 100% rückgeführt. Mit insgesamt 
6.705.000 Euro haben sich Anleger:innen an diesem kurz- bis 
mittelfristigen Investment beteiligt und von einer Fixverzinsung von 
3,75% sowie laufenden Ausschüttungen profitiert. Seit 2021 hat IFA 
bereits 52,8 Millionen Euro Anleihevolumen termingerecht rückgeführt. 

Zwtl.: Aktuelle Anleihe mit Gewinnfreibetrag §10 EStG 2026 

Derzeit ermöglicht IFA das mittelfristige Investment "IFA AG | 6% 
Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)", ISIN AT0000A3RR28. Die mit 
dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 
49) zertifizierte Anleihe dient der Schaffung von umweltfreundlichen 
Immobilien und leistbarem Wohnraum in Österreich. Die Anleihe bietet 
Investor:innen eine 6% p.a. Fix-Verzinsung und ist bereits ab 10.000 
Euro zeichenbar, mit Laufzeit bis 28.02.2031 und der Möglichkeit der 
einseitigen Verlängerung dieser Laufzeit durch die Emittentin bis 
29.02.2032. 

Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die 
Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende; zudem fällt kein Agio an. 
Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und 
vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei 
Zeichnung bis einschließlich 15. Dezember 2026 zur Berücksichtigung 
des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die Rendite zusätzlich 
steuerlich optimiert werden kann. Zudem kann die Anleihe zur 
Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen 
werden. *Eine Investition in Schuldverschreibungen ist dennoch mit 
Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten 
Kapitals, verbunden. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ifa.at bzw. 
www.ifainvest.at 

Über IFA 

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer 
Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen 
verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen 
die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive 
Prime Investments und Anleihen. 

Wichtige Hinweise 

*Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und 
Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, 
kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung . Für die Geltendmachung 
von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind 
Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die 
Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich 
Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich 
und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine 
Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder 
die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 20. Februar 2026 
gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung 
Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und 
unter 
https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/68/Anleiheprospekt.p- 
df veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als 
Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. 
Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung 
dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der 
Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen 
oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger 
Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien 
oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen 
erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines 
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im 
Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte 
Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. "grüne" oder "nachhaltige" 
Anleihen), finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. 
Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine 
Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um 
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu 
verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den 
rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Soweit 
die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt 
und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und 
somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der 
Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien 
tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der 
Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die 
Omicron Investment Management GmbH. Stand Februar 2026 

Rückfragehinweis: 
   Karin Sladko 
   IFA Marketing & Communications 
   E-Mail: k.sladko@ifa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11833/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0029    2026-03-02/09:00
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News