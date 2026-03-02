Bericht: Mehr als 550 Tote bei Angriffen im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den Angriffen Israels und der USA sind im Iran nach dortigen Angaben mindestens 555 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100.000 Rettungskräfte seien landesweit im Einsatz, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf den Roten Halbmond im Iran./arb/DP/mis

