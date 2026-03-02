Bundesregierung: Für Aussage über Auswirkung Iran-Krieg auf Konjunktur zu früh

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die deutsche Wirtschaft lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Ansicht der Bundesregierung nicht beziffern. Das sei sehr abhängig von der Dauer des Konflikts, sagte Regierungssprecher Stefan ‌Kornelius am Montag in Berlin. Die Regierung sei mit der Wirtschaft, Außenhandelskammern, der EU-Kommission sowie den europäischen Partnern im engsten ⁠Austausch ⁠dazu. Prognosen wolle er aber noch nicht abgeben. Sicher sei nur: "Sie müssen bei Öl- und Gasversorgung keine Sorge haben. ... Die Lieferquellen sind diversifiziert."

Ähnlich äußerte sich das Wirtschaftsministerium. Die Versorgungssicherheit bei Rohöl, aber auch bei Flüssigerdgas (LNG) sei gewährleistet, betonte eine Sprecherin. "Wir ‌beziehen bei Rohöl nur sehr geringe Mengen aus ‌der Region und LNG gar nicht." Allerdings habe die faktische Sperrung der Straße von Hormus große Auswirkungen auf den Preis. Hier ⁠müsse man aber abwarten, wie lange der Konflikt anhalte und wie ‌sich die Preise entwickelten. "Derzeit gibt ⁠es ja feste Verträge, und das ist jetzt etwas, worauf sich die Unternehmen zunächst erst einmal stützen können", sagte die Sprecherin.

Der Iran-Krieg facht auch die Debatte über strategische ‌Reserven von Erdgas und Öl ⁠wieder an. RWE-Chef Markus Krebber ⁠hatte gegenüber "Politico" die Einführung einer strategischen Gasreserve über den Zeitraum von zwei Jahren vorgeschlagen. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche habe bereits gesagt, dass es derzeit Überlegungen gebe, ob eine strategische Gasreserve möglich sei, sagte ihre Sprecherin. Dies habe aber mit der derzeitigen Lage nichts zu tun, weil die Versorgungssicherheit gewährleistet sei. Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen.

(Bericht von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax eröffnet schwächer
Iran-Konflikt weitet sich aus - Hisbollah greift Israel anheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Iran-Konflikt weitet sich aus - Hisbollah greift Israel an
Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge angestern, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Iran-Krieg
Ölaktien beflügelt vom Ölpreisanstiegheute, 10:03 Uhr · dpa-AFX
Ölaktien beflügelt vom Ölpreisanstieg
Märkte heute 27.02.2026
Netflix steigt aus – Zscaler hebt an, Dell mit KI-Schub27. Feb. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News