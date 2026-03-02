Bundesregierung: Für Aussage über Auswirkung Iran-Krieg auf Konjunktur zu früh

Berlin, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die deutsche Wirtschaft lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Ansicht der Bundesregierung nicht beziffern. Das sei sehr abhängig von der Dauer des Konflikts, sagte Regierungssprecher Stefan ‌Kornelius am Montag in Berlin. Die Regierung sei mit der Wirtschaft, Außenhandelskammern, der EU-Kommission sowie den europäischen Partnern im engsten ⁠Austausch ⁠dazu. Prognosen wolle er aber noch nicht abgeben. Sicher sei nur: "Sie müssen bei Öl- und Gasversorgung keine Sorge haben. ... Die Lieferquellen sind diversifiziert."

Ähnlich äußerte sich das Wirtschaftsministerium. Die Versorgungssicherheit bei Rohöl, aber auch bei Flüssigerdgas (LNG) sei gewährleistet, betonte eine Sprecherin. "Wir ‌beziehen bei Rohöl nur sehr geringe Mengen aus ‌der Region und LNG gar nicht." Allerdings habe die faktische Sperrung der Straße von Hormus große Auswirkungen auf den Preis. Hier ⁠müsse man aber abwarten, wie lange der Konflikt anhalte und wie ‌sich die Preise entwickelten. "Derzeit gibt ⁠es ja feste Verträge, und das ist jetzt etwas, worauf sich die Unternehmen zunächst erst einmal stützen können", sagte die Sprecherin.

Der Iran-Krieg facht auch die Debatte über strategische ‌Reserven von Erdgas und Öl ⁠wieder an. RWE-Chef Markus Krebber ⁠hatte gegenüber "Politico" die Einführung einer strategischen Gasreserve über den Zeitraum von zwei Jahren vorgeschlagen. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche habe bereits gesagt, dass es derzeit Überlegungen gebe, ob eine strategische Gasreserve möglich sei, sagte ihre Sprecherin. Dies habe aber mit der derzeitigen Lage nichts zu tun, weil die Versorgungssicherheit gewährleistet sei. Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen.

