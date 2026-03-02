Bundesregierung will Kranke und Kinder aus Nahost zurückholen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung bereitet die Rückholung von Kindern, Kranken und Schwangeren unter den im Nahen Osten gestrandeten Deutschen vor. Dazu würden Maschinen von Fluglinien nach Riad und Maskat geschickt, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Berlin./sk/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Wichtige Route für Öl
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormus28. Feb. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News