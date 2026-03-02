Bundesregierung will Kranke und Kinder aus Nahost zurückholen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung bereitet die Rückholung von Kindern, Kranken und Schwangeren unter den im Nahen Osten gestrandeten Deutschen vor. Dazu würden Maschinen von Fluglinien nach Riad und Maskat geschickt, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Berlin./sk/DP/mis