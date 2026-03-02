China: Keine Warnung vor US-Angriffen auf Iran

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PEKING (dpa-AFX) - China ist nach eigenen Angaben nicht vorab über die US-Angriffe auf den Iran unterrichtet worden. "Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in Bezug auf das US-Militärvorgehen im Vorfeld nicht informiert wurden", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking auf die Frage, ob es vor den Militärschlägen Kontakt mit der US-Seite gegeben habe.

China, das durch seine Öl-Importe ein wichtiger Wirtschaftspartner des Irans ist, verurteilte die Angriffe der USA und Israels erneut. Die Volksrepublik sei besorgt darüber, dass sich die Lage auf andere Länder der Region ausweite, sagte Mao. In der Straße von Hormus, einer wichtigen Schifffahrtsroute für den Frachtverkehr, müsse im Interesse der internationalen Gemeinschaft Stabilität gewahrt werden. China bestätigte außerdem den Tod eines chinesischen Staatsbürgers in Teheran./jon/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge angestern, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News