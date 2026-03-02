DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte?

Mit einem Kursplus von 745 Punkten oder 3 % geht der Februar beim DAX® als guter Monat in die Börsenanalen ein. Wichtiger als die „nackten Zahlen“ ist jedoch der höchste Monatsschlusskurs der Historie – erstmals sogar oberhalb der runden 25.000er-Marke. Dank dieser Entwicklung notieren die deutschen Standardwerte wieder in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 25.508 Punkten. In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Detail spannend: Im Februar verblieb die DAX®-Schwankungsbreite innerhalb des Pendants des Vormonats. Eine Auflösung des dadurch entstehenden Innenstabs – verbunden mit einem neuen Rekordstand – würde diesem Szenario Nachdruck verleihen. Andererseits stellt die untere Begrenzung des „inside months“ bei 24.266 Punkten eine erste Unterstützung dar. Unter strategischen Gesichtspunkten bildet aber vor allem die Kombination aus dem Aufwärtstrend seit Oktober 2022 (akt. bei 23.206 Punkten) und den Tiefs bei rund 23.000 Punkten einen wichtigen Rückzugsbereich. Der Monats-RSI steigt auf 82 und erreicht das höchste Niveau seit 2007. Aufgrund der geopolitischen Ereignisse vom Wochenende dürfte der DAX® unterhalb der Marke von 25.000 Punkten in den Handel starten.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

