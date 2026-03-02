Dax rutscht nach Angriff auf den Iran gut zwei Prozent ab

Frankfurt, ⁠02. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor einem Ölpreisschock durch die Eskalation im Nahen Osten drückt den Dax nach unten.

Der deutsche Leitindex fällt ‌zur Eröffnung am Montag um 2,3 Prozent auf 24.705 Punkte. "Dennoch werden Risikoassets wie ⁠Aktien ⁠nicht panikartig abgestoßen", konstatierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Angesichts der möglichen Tragweite dieser Auseinandersetzung sind die initialen Kursverluste sehr moderat." Die Reaktionen ‌zeigten, dass Anleger mehrheitlich ‌mit einer kurzen militärischen Auseinandersetzung rechneten.

Bei den Einzelwerten rutschten Lufthansa-Aktien in der Spitze mehr ⁠als elf Prozent ab. Reiseveranstalter Tui büßte ‌zeitweise knapp zehn ⁠Prozent ein. Zu den größten Dax-Verlierern gehörte auch die Deutsche Bank mit einem Minus von rund vier ‌Prozent. Gefragt waren ⁠dagegen Rüstungswerte wie Rheinmetall ⁠und Hensoldt, deren Aktien sich um bis zu sechs beziehungsweise mehr als acht Prozent verteuerten. Die Ölpreise zogen zeitweise mehr als zwölf Prozent an.

