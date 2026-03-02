Aktienmarkt unter Druck

Dax weitet Verluste auf 2,7 Prozent aus

Der Angriff der USA und Israels auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt belastet. Der Grund: die Öl- und Gaspreise stiegen wegen des Krieges stark, nicht zuletzt wegen am Mittag vermeldeter Produktionsausfälle im wichtigen Lieferland Katar.

Der Dax büßte zuletzt 2,7 Prozent auf 24.597 Punkte ein und rutschte wieder unter 25.000 Zähler. Am Freitag war der deutsche Leitindex noch nahe an das Rekordhoch von Mitte Januar gestiegen.

Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, getötet. Einem hochrangigen iranischen Diplomaten zufolge wurde auch die wichtige Atomanlage in Natans angegriffen. Teheran reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion.

"Die Eskalation im Iran sorgt für Nervosität an den Finanzmärkten", schrieb Mario Lüddemann von Lüddemann Investments. Geopolitische Krisen lösten zwar nur selten einen unmittelbaren Crash aus, sie veränderten aber die Risikoeinschätzung und die Anlegerpsychologie. Im konkreten Fall reagierten die Märkte sensibel auf mögliche Störungen wichtiger Handelsrouten wie der Straße von Hormus - "ein Nadelöhr für die weltweite Energieversorgung".

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zuletzt 2,5 Prozent auf 30.762 Zähler. Hier droht ein Rückfall unter die Marke von 30.000 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel ebenfalls um 2,6 Prozent.

