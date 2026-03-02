Einzelhandel beginnt Jahr mit Rückschlag

Berlin, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel ist schwächer als erwartet ins Jahr gestartet. Der Umsatz stagnierte im Januar auf dem Niveau des Vormonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab ‌es einen überraschend deutlichen Rückgang von 0,9 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von ⁠0,2 Prozent ⁠gerechnet. Verglichen mit dem Vorjahresmonat legte der reale Umsatz um 1,2 Prozent zu.

"Für die gestartete Konjunkturerholung ist das sicherlich ein Rückschlag", kommentierte der Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. Wegen Arbeitsplatzsorgen und politischer Unsicherheit seien viele ‌Verbraucher vorsichtig. "Es sieht weiter so aus, ‌als werde der Konsum die Wirtschaft weder unterstützen noch belasten."

Der Branchenverband HDE rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatzplus von zwei ⁠Prozent. Real bedeutet dies einen Zuwachs von einem halben Prozent ‌für die Branche mit ihren ⁠rund 3,1 Millionen Beschäftigten. "Es sieht derzeit nicht nach dem großen Aufatmen im Einzelhandel aus", sagte HDE-Präsident Alexander von Preen kürzlich.

Das Konsumklima ist nach wie vor mau: Dieser ‌Indikator liegt im Moment ⁠mit minus 24,7 Punkten tief ⁠im negativen Bereich, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberger Institut NIM bei ihrer Umfrage unter 2000 Verbrauchern herausfanden. Die Sparneigung ist zugleich so groß wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr.

Hinzukommt: Trotz der im vergangenen Jahr erneut kräftig gestiegenen Reallöhne liegt die Kaufkraft der deutschen Arbeitnehmer noch immer knapp unter dem Niveau von 2019. Die Pandemie ⁠und der Ukraine-Krieg hatten die Inflation nach oben getrieben und damit an der Kaufkraft genagt.

(Bericht von René Wagner, redigiert von Thomas ‌Seythal)