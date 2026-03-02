Energiekonzern OMV sieht Versorgung trotz Iran-Krise gesichert

Wien, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV sieht die Versorgung seiner Kunden mit Öl und Gas trotz der Eskalation im Nahen Osten derzeit als gesichert an. Die Versorgung mit den ‌potenziell betroffenen Ölmengen sei sichergestellt, teilte das Unternehmen am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Für den ⁠Fall ⁠einer länger andauernden Einschränkung der Schifffahrtsroute bereite man jedoch alternative Szenarien vor. "OMV geht davon aus, dass betroffene Mengen über alternative Bezugsquellen ersetzt werden können", hieß es weiter. Auch auf die Gasversorgung habe die Situation in der ‌Straße von Hormus derzeit keinen Einfluss.

Hintergrund ‌ist die erneute Eskalation des Konflikts nach dem Tod des iranischen geistlichen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei. Die Kämpfe weiteten ⁠sich am Montag aus und erfassten inzwischen auch den ‌Libanon. Israel und die USA ⁠intensivierten ihre Angriffe auf den Iran und dessen Verbündete, während Teheran erneut Raketen auf Tel Aviv und Jerusalem abfeuerte. Schifffahrtsdaten zufolge lagen am Sonntag rund ‌150 Tanker vor der ⁠strategisch wichtigen Straße von Hormus ⁠vor Anker, die damit faktisch blockiert war. Durch die Meerenge verläuft ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Gastransits, sodass jede Störung dort unmittelbare Auswirkungen auf die Energiemärkte hat. Der Brent-Preis sprang im außerbörslichen Handel daraufhin um etwa zehn Prozent auf rund 80 Dollar je Barrel.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)