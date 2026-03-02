EQS-AFR: HUGO BOSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HUGO BOSS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HUGO BOSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



02.03.2026 / 09:04 CET/CEST

Hiermit gibt die HUGO BOSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results

