EQS-AFR: HUGO BOSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HUGO BOSS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HUGO BOSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
02.03.2026 / 09:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die HUGO BOSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort:
https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort:
https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort:
https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort:
https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort:
https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort:
https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Deutschland
|Internet:
|www.hugoboss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2283462 02.03.2026 CET/CEST