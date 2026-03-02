EQS-AFR: LPKF Laser & Electronics SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LPKF Laser & Electronics SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

LPKF Laser & Electronics SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



02.03.2026 / 10:00 CET/CEST

Hiermit gibt die LPKF Laser & Electronics SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Internet: www.lpkf.com

