EQS-AFR: LPKF Laser & Electronics SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LPKF Laser & Electronics SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LPKF Laser & Electronics SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
02.03.2026 / 09:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die LPKF Laser & Electronics SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.lpkf.com/en/investor-relations/publications/financial-reports
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort:
https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort:
https://www.lpkf.com/en/investor-relations/publications/financial-reports
02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Internet:
|www.lpkf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2265838 02.03.2026 CET/CEST