EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

02.03.2026 / 09:47 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisen Bank International AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/annual-reports/rbi/de/rbi-2025-12-31-1-de-xbri.zip.coredownload.zip

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/annual-reports/rbi/rbi-2025-12-31-1-en-xbri.zip.coredownload.zip

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Internet:https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
