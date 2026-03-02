EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Hiermit gibt die Raiffeisen Bank International AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/annual-reports/rbi/de/rbi-2025-12-31-1-de-xbri.zip.coredownload.zip
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/annual-reports/rbi/rbi-2025-12-31-1-en-xbri.zip.coredownload.zip
02.03.2026 CET/CEST
