EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
02.03.2026 / 17:45 CET/CEST
Hiermit gibt die TeamViewer SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.teamviewer.com/financialresults
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.teamviewer.com/financialresults
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
2283246 02.03.2026 CET/CEST