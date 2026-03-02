EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die TeamViewer SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/financialresults

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/financialresults

