EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TeamViewer SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



02.03.2026 / 17:45 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die TeamViewer SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/financialresults

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/financialresults

Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer SE Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen Deutschland Internet: ir.teamviewer.com

