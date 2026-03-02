EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 4. Zwischenmeldung
02.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 4.Zwischenmeldung
Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.
Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen in Stück
|Handelsplatz
|Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
|23.02.2026
|22.628
|XETA
|158,4837
|23.02.2026
|9.527
|CEUX
|158,5087
|23.02.2026
|4.845
|TQEX
|158,4349
|24.02.2026
|30.920
|XETA
|160,3890
|24.02.2026
|12.788
|CEUX
|160,4103
|24.02.2026
|5.292
|TQEX
|160,1906
|25.02.2026
|80.300
|XETA
|159,0636
|25.02.2026
|37.024
|CEUX
|159,1769
|25.02.2026
|14.676
|TQEX
|159,4781
|26.02.2026
|28.496
|XETA
|160,9887
|26.02.2026
|14.094
|CEUX
|161,3529
|26.02.2026
|5.410
|TQEX
|161,3174
|27.02.2026
|97.641
|XETA
|159,3708
|27.02.2026
|52.339
|CEUX
|159,3305
|27.02.2026
|15.020
|TQEX
|159,7678
Die Gesamtzahl der bis zum 27. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 2.068.247.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.
adidas AG
Der Vorstand
[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.
