EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 4. Zwischenmeldung
02.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4.Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückHandelsplatzVolumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
23.02.202622.628XETA158,4837
23.02.20269.527CEUX158,5087
23.02.20264.845TQEX158,4349
24.02.202630.920XETA160,3890
24.02.202612.788CEUX160,4103
24.02.20265.292TQEX160,1906
25.02.202680.300XETA159,0636
25.02.202637.024CEUX159,1769
25.02.202614.676TQEX159,4781
26.02.202628.496XETA160,9887
26.02.202614.094CEUX161,3529
26.02.20265.410TQEX161,3174
27.02.202697.641XETA159,3708
27.02.202652.339CEUX159,3305
27.02.202615.020TQEX159,7678

Die Gesamtzahl der bis zum 27. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 2.068.247.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
adidas

