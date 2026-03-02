EQS-CMS: Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: ALLGEIER SE / Allgeier SE / Aktienrückkauf – 11. Zwischenmeldung
Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

02.03.2026
München, den 02. März 2026 – Die Allgeier SE hat im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich zum 27. Februar 2026 insgesamt 41.272 Stückaktien der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Mit Bekanntmachung vom 19. Dezember 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 19. Dezember 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich zum 27. Februar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

DatumAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		Gesamtpreis (EUR)
23. Februar 20269.01517,6248158.887,57
24. Februar 20269.08717,3450157.614,02
25. Februar 20269.21716,9246155.994,04
26. Februar 20269.39816,4080154.202,38
27. Februar 20264.55516,921477.076,98
Gesamt:41.27217,0521703.774,99


Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 19. Dezember 2025 bis einschließlich zum 27. Februar 2026 durch die Allgeier SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 287.384 Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.allgeier.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Allgeier SE erfolgte durch eine von der Allgeier SE beauftragte Bank ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Internet:http://www.allgeier.com
Allgeier

