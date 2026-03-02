EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 17. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 2. März 2026 – Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 673.113 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 23.02.2026 117.903 48,8625 XETA 23.02.2026 20.452 48,8315 TQEX 23.02.2026 92.247 48,8338 CEUX 23.02.2026 13.010 48,8338 AQEU 24.02.2026 51.270 48,9132 XETA 24.02.2026 8.007 48,9010 TQEX 24.02.2026 31.003 48,9041 CEUX 24.02.2026 9.720 48,9334 AQEU 25.02.2026 32.959 48,8450 XETA 25.02.2026 6.169 48,8244 TQEX 25.02.2026 31.346 48,8083 CEUX 25.02.2026 6.745 48,8256 AQEU 26.02.2026 5.556 48,8262 XETA 26.02.2026 0 - TQEX 26.02.2026 1.696 48,8065 CEUX 26.02.2026 0 - AQEU 27.02.2026 170.265 48,3796 XETA 27.02.2026 12.134 48,3492 TQEX 27.02.2026 60.989 48,3980 CEUX 27.02.2026 1.642 48,4052 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 27. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 14.020.016 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

