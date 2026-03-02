EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.03.2026 / 14:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis zum 27. Februar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.255.625 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
23. Februar 2026104.00041,35794.301.221,60XETR
24. Februar 202620.62538,8518801.318,38AQEU
24. Februar 202690.00038,89673.500.703,00CEUX
24. Februar 202613.00038,9148505.892,40TQEX
24. Februar 2026219.00038,88378.515.530,30XETR
25. Februar 202625.00038,2735956.837,50AQEU
25. Februar 2026105.00038,26644.017.972,00CEUX
25. Februar 202615.00038,2737574.105,50TQEX
25. Februar 2026243.00038,26789.299.075,40XETR
26. Februar 202618.00038,9706701.470,80AQEU
26. Februar 202677.00038,95972.999.896,90CEUX
26. Februar 202611.00038,9816428.797,60TQEX
26. Februar 2026175.00038,95566.817.230,00XETR
27. Februar 2026140.00039,47975.527.158,00XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 5.495.167 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
