EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 23. Februar 2026 bis zum 27. Februar 2026
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.03.2026 / 16:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 1

Neubiberg, 02. März 2026

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 23. Februar bis 27. Februar 2026 /
1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 1.533.657 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 23. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

DateAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
23. Februar 2026310.50045,4998Xetra
24. Februar 2026271.25446,4518Xetra
25. Februar 2026270.75046,6491Xetra
26. Februar 2026211.15347,2231Xetra
27. Februar 2026470.00045,6799Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 1.533.657 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Infineon

