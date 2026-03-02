EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 1
Neubiberg, 02. März 2026
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 23. Februar bis 27. Februar 2026 /
1. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 1.533.657 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 23. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026
|Date
|Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)
|Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)
|Handelsplatz
|23. Februar 2026
|310.500
|45,4998
|Xetra
|24. Februar 2026
|271.254
|46,4518
|Xetra
|25. Februar 2026
|270.750
|46,6491
|Xetra
|26. Februar 2026
|211.153
|47,2231
|Xetra
|27. Februar 2026
|470.000
|45,6799
|Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 1.533.657 Aktien erworben.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
