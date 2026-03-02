EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.03.2026 / 10:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IVU Traffic Technologies AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 3. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 23.02.2026 bis einschließlich 27.02.2026 insgesamt 12.579 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,0362 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
23.02.20262.41919,8827
24.02.20262.76220,0434
25.02.20262.44820,2060
26.02.20262.20120,0491
27.02.20262.74920,0000
Summe12.57920,0362

1

ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 25.668 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 02. März 2026

Der Vorstand

IVU Traffic

