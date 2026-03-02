EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.03.2026 / 16:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 4.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 146.819 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
23.02.20262.5440,00%75,5281192.143AQEU
23.02.20267.3070,01%75,4934551.630CEUX
23.02.20265.0370,00%75,5242380.415TQEX
23.02.202616.1120,01%75,48821.216.266XETA
24.02.20262.2370,00%78,0120174.513AQEU
24.02.20265.5960,00%77,7450435.061CEUX
24.02.20264.3300,00%77,5952335.987TQEX
24.02.202613.8370,01%77,80421.076.577XETA
25.02.20262.8050,00%77,1320216.355AQEU
25.02.20268.4530,01%77,1534652.178CEUX
25.02.20264.4940,00%77,1688346.797TQEX
25.02.202615.2480,01%77,11231.175.808XETA
26.02.20262.1620,00%76,1754164.691AQEU
26.02.20268.5420,01%76,0602649.706CEUX
26.02.20264.5650,00%75,8729346.360TQEX
26.02.202616.7310,01%76,12221.273.601XETA
27.02.20261.9350,00%76,6816148.379AQEU
27.02.20267.4780,01%76,6984573.551CEUX
27.02.20263.2800,00%76,6526251.421TQEX
27.02.202614.1260,01%76,70161.083.487XETA
Gesamt146.8190,11%76,590411.244.927 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf617.962 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 02. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Symrise

