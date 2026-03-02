EQS-DD: Mountain Alliance AG: Tiburon Unternehmensaufbau GmbH, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Tiburon Unternehmensaufbau GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Daniel
|Nachname(n):
|Wild
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mountain Alliance AG
b) LEI
|391200XWTRFJ0JRKK852
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A12UK08
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,30 EUR
|138.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,3000 EUR
|138.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
