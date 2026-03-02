EQS-HV: Raiffeisen Bank International AG: Einberufung zur Hauptversammlung

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Raiffeisen Bank International AG: Einberufung zur Hauptversammlung



02.03.2026 / 08:53 CET/CEST

E I N B E R U F U N G

an die Aktionärinnen und Aktionäre



für die am Donnerstag, den 9. April 2026, um 10.00 Uhr (MESZ)

in der Wiener Stadthalle, Halle F,

Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, Österreich

stattfindende



ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der

Raiffeisen Bank International AG

Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 122119 m

ISIN AT0000606306

Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung als hybride Versammlung

Physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre am Ort der ordentlichen Hauptversammlung

Virtuelle Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre über das HV-Portal

Bevollmächtigung einer Vertreterin oder eines Vertreters, insbesondere eines der beiden besonderen Stimmrechtsvertreter, zur Stellung von Beschlussanträgen, zur Stimmabgabe und gegebenenfalls zur Erhebung eines Widerspruchs;

Übermittlung von Fragen und Beschlussanträgen;

Redemöglichkeit im Weg der Videokommunikation;

Ausübung des Stimmrechts bei allen Abstimmungen im Weg elektronischer Kommunikation;

Erhebung eines Widerspruchs.

Teilweise öffentliche Übertragung der ordentlichen Hauptversammlung im Internet

A. TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht (einschließlich konsolidierter nichtfinanzieller Erklärung) jeweils zum 31. Dezember 2025 und des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Corporate Governance-Berichts des Vorstands. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns. Beschlussfassung über den Bericht zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 (Vergütungsbericht 2025). Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025. Wahlen in den Aufsichtsrat. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss und des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2027. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen und die Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Veräußerung der eigenen Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Zweck des Wertpapierhandels.

B. UNTERLAGEN ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

vollständiger Text dieser Einberufung;

Angaben über die organisatorischen und die technischen Voraussetzungen für die virtuelle Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG am 9. April 2026 (Information zur virtuellen Teilnahme).

Jahresabschluss 2025 samt Lagebericht;

Konzernabschluss 2025 samt Konzernlagebericht (einschließlich konsolidierter nichtfinanzieller Erklärung);

Corporate Governance-Bericht 2025;

Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2025;

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025;

Vergütungsbericht 2025;

Erklärung der Kandidatin und des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf;

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9;

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8;

Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG;

Frageformular.

C. NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG



(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform per Post oder Boten: Raiffeisen Bank International AG

z. Hd. Elisabeth Klinger – Group Investor & Media Relations

Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich per E-Mail ein elektronisches Dokument im Format PDF mit einer qualifizierten elektronischen Signatur: anmeldestelle@computershare.de per SWIFT: RZBAATWWXXX, Message Type MT598 oder MT599; in Feld 77E bzw. 79 unbedingt

„ISIN AT0000606306“ im Text angeben (ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäß § 15 Abs 2 genügen lässt per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

wobei die Depotbestätigung als Anhang der

E-Mail (z.B. PDF) anzuschließen ist

Angaben über die Ausstellerin oder den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT);

Angaben über die Aktionärin oder den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, Register und Registernummer bei juristischen Personen;

Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien der Aktionärin oder des Aktionärs, ISIN AT0000606306;

Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung;

die ausdrückliche Bestätigung, dass sich die Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag, 30. März 2026, 24.00 Uhr (MESZ), bezieht.

D. HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

GEMÄSS §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG

E. VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de wobei die Vollmacht als Anhang (z.B. PDF) dem

E-Mail anzuschließen ist per SWIFT: RZBAATWWXXX,

Message Type MT598 oder MT599; in Feld 77E bzw. 79 unbedingt

„ISIN AT0000606306“ im Text angeben per Post oder Boten: Raiffeisen Bank International AG

z. Hd. Elisabeth Klinger - Group Investor & Media Relations, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich

Dr. Michael Knap (Interessenverband für Anleger)

Dr. Sascha Schulz (Schönherr Rechtsanwälte)

F. INFORMATION FÜR AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE ZUR DATENVERARBEITUNG

G. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE





Der Vorstand

der

Raiffeisen Bank International AG