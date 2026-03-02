EQS-News: 11880 Solutions AG ist offizieller Google Premium-Partner 2026: Großer Erfolg im digitalen Marketing

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kooperation

02.03.2026 / 08:15 CET/CEST

Essen, 2. März 2026 – Großer Erfolg für die 11880 Solutions AG: Das Unternehmen ist offizieller Premium-Partner 2026 im Rahmen des Google Partners-Programms. Damit zählt 11880 Solutions zu den erfolgreichsten drei Prozent aller Google-Partner in Deutschland. Die Auszeichnung bestätigt die langjährige Expertise im Bereich Suchmaschinenwerbung und die konsequente Ausrichtung auf messbare Kundenerfolge.

„Suchmaschinen-Werbung ist seit vielen Jahren ein zentraler Baustein unserer Online-Marketing-Kampagnen, die wir für unsere KMU-Kunden entwickeln, um ihre Auffindbarkeit im Internet nachhaltig zu stärken. Unsere Kunden sollen genau dann gefunden werden, wenn ihre eigenen Kunden aktiv suchen“, erklärt Birgit Hausmann, General Manager Operations der 11880 Solutions AG. „Dass Google unsere Leistungen nun mit dem Premium-Status honoriert, macht uns stolz und bestätigt unseren Qualitätsanspruch.“

Mit dem 11880-Produkt Suchmaschinenwerbung werden Anzeigen genau dann ausgespielt, wenn Verbraucher konkret nach passenden Angeboten suchen – im entscheidenden Moment der Kaufentscheidung. Mit einem Klick gelangen sie direkt auf die verlinkte Website des 11880-Unternehmenskunden, der so von qualifizierten Kontakten, mehr Reichweite und messbaren Ergebnissen profitiert.

Im Februar 2026 hat Google im Rahmen seines Partner-Programms den Premium-Partner-Status vergeben und damit die weltweit erfolgreichsten Partner im digitalen Marketing ausgezeichnet. Als Premium-Partner 2026 in Deutschland hat 11880 Solutions nicht nur herausragende Expertise im Bereich Google Ads bewiesen, sondern auch seine Kompetenz im Aufbau neuer Kundenbeziehungen und in der nachhaltigen Weiterentwicklung bestehender Kunden unterstrichen.

„Wir nehmen die Auszeichnung als Ansporn, die digitale Sichtbarkeit unserer KMU-Kunden auch künftig auf Spitzenniveau auszubauen“, so Birgit Hausmann.



11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
www.11880.com

