EQS-News: ECR 2026: Esaote Group stellt bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen Ultraschall, MRI und Enterprise Imaging vor

ECR 2026: Esaote Group stellt bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen Ultraschall, MRI und Enterprise Imaging vor



Die neuen Ultraschallsysteme MyLab™E85 GTS und MyLab™C30 GTS Edition werden am Donnerstag, den 5. März um 11.30 Uhr auf dem Esaote-Stand vorgestellt.

GENUA, Italien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Esaote Group, ein führender italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung - Ultraschall, dedizierte Magnetresonanz und medizinische IT - nimmt am European Congress of Radiology 2026 in Wien (4. bis 8. März, Stand 505 Expo Hall X5) mit einem erneuten Engagement zur Unterstützung von Radiologen bei der Erstellung präziser Diagnosen und der Verbesserung von Patientenergebnissen teil.

Das neue System Esaote MyLabâ„¢E85 GTS Edition

Auf dem ECR 2026 legt Esaote einen besonderen Schwerpunkt auf Ultraschall-Innovationen für die interventionelle Radiologie und unterstreicht damit sein Engagement für ultraschallgestützte Verfahren und Therapien (GTS), bei denen Präzision und Vertrauen entscheidend sind. Dieses Engagement nimmt mit der offiziellen Vorstellung der neuen Ultraschallsysteme MyLab™E85 und MyLab™C30 GTS Edition am Donnerstag, den 5. März um 11.30 Uhr am Esaote-Stand Gestalt an.

„Mit diesen neuen Ultraschallsystemen wollen wir interventionellen Radiologen die zuverlässigsten und intuitivsten Werkzeuge an die Hand geben, um jede Phase ihrer Verfahren zu unterstützen," sagt Marta Daniel, GTS Product and Clinical Solutions Manager bei Esaote. „MyLab™E85GTS bietet fortschrittliche Bildgebungstechnologien für eine präzise Diagnose, eine hervorragende Nadelvisualisierung und eine verbesserte Eingriffsführung durch den Virtual Navigator und die exklusive integrierte Ablation Confirmation Suite. Virtual Navigator ermöglicht eine multimodale Fusionsbildgebung in Echtzeit für eine präzise Navigation, die in Kombination mit der Ablation Suite zur Behandlungsverifizierung den Ultraschall als zuverlässige Ergänzung zu CT-geführten Eingriffen stärkt. MyLab™C30GTS verstärkt die GTS-Lösungen und bietet herausragende Bildgebung und Flexibilität in klinischen Umgebungen in einem erstklassigen, kompakten System, das erstmals kontrastverstärkte, Scherwellen-Elastographie- und Dämpfungs-Bildgebungsmodi in einem tragbaren Gerät bietet."

Auf dem Gebiet der MRT stellt Esaote auf dem ECR 2026 zwei wichtige Innovationen vor, die seine Vision einer intelligenten, leistungsstarken und klinisch orientierten MRT untermauern: HyperSpeed, ein neues KI-Modul, das die MRT-Scanzeiten erheblich beschleunigt und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität gewährleistet, und M-Score, eine quantitative Softwarelösung, die eine Bewertung der Knochengesundheit durch opportunistisches Screening während routinemäßiger MRT-Untersuchungen der Lendenwirbelsäule ermöglicht, stehen im Mittelpunkt des Workshops „Beyond Images: Driving Clinical Value in MRI through AI technologies", der am Freitag, den 6. März, von 12:00 bis 13:00 Uhr im ECR (Raum 1.15, Ebene 1) stattfindet und von Francesco Arrigoni und Federico Bruno von der Universität L'Aquila geleitet wird.

Ebit, , das auf Healthcare IT spezialisierte Unternehmen der Esaote Group, präsentiert die neueste Entwicklung von SUITESTENSA für die Radiologie und die Bildgebung in Unternehmen, die eine fortschrittliche KI-gestützte Workflow-Orchestrierung und ein verbessertes strukturiertes Reporting bietet, das vollständig in die tägliche klinische Praxis integriert ist. Die auf einer Cloud-nativen Architektur basierende Plattform bettet KI und quantitative Tools direkt in den Befundungsworkflow ein und unterstützt Radiologen mit messbaren Effizienzsteigerungen bei gleichzeitiger Wahrung der vollen klinischen Kontrolle und Data Governance.

Die Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, MRT und Software für das Management diagnostischer Prozesse). Ende 2025 zählt die Gruppe 1 300 Mitarbeiter, von denen die Hälfte in Italien tätig ist. Mit Anlagen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern weltweit vertreten. www.esaote.com

