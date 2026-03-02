EQS-News: Henry Costa Partners verstärkt die Führung

EQS-News: Henry Costa Partners / Schlagwort(e): Personalie

Henry Costa Partners verstärkt die Führung



02.03.2026

LONDON, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Henry Costa Partners („Henry Costa"), die unabhängige Handelsbank für den Finanzdienstleistungssektor, gibt heute zwei Ernennungen in leitender Position bekannt, mit denen das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt. Jeanie Kim tritt als Partnerin ein und wird das Geschäftssegment Advice & Principal Investment leiten, und Katherine Rainwood tritt als Partnerin ein und übernimmt die Rolle des Chief Operating Officer der Gruppe.

Dies folgt auf den Abschluss einer Kapitalerhöhung für Tochtergesellschaften von Henry Costa im vierten Quartal 2025, die von führenden privaten und institutionellen Anlegern, darunter eine der größten Bankengruppen der Welt, unterstützt wurde. Zu den Einzelinvestoren gehören Dr. Nikolaus von Bomhard, derzeitiger Aufsichtsratsvorsitzender der Münchener Rück und ehemaliger CEO des weltgrößten Rückversicherers und Preisträger der Insurance Hall of Fame, sowie William J. Wheeler, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender und Präsident der Athene Holding und ehemaliger Executive Vice President und Chief Financial Officer, später President of the Americas bei MetLife, der derzeit in den Aufsichtsräten von Evercore Inc. und Ethos Life, Inc. tätig ist.

Henrik Matsen, Partner bei der Firma, sagte: „Diese Ernennungen spiegeln die Qualität der Talente wider, die wir anziehen, und das Vertrauen unserer Investoren in das, was wir aufbauen. Die Finanzdienstleistungen entwickeln sich in ganz Europa rasant weiter, wobei die Rolle von Banken, Versicherungen und anderen institutionellen Anlegern im Ökosystem der Kapitalbereitstellung für die Gesamtwirtschaft neu definiert wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren erstklassigen technischen und strukturellen Fähigkeiten, einer prinzipienorientierten Denkweise und einem Geschäftsmodell, das auf die Abstimmung mit allen unseren Kunden, Partnern und Investoren ausgerichtet ist, eine wichtige Rolle spielen können. Das ist es, was eine Geschäftsbank für uns ausmacht. Jeanie und Katherine bringen beide sehr wertvolle Erfahrungen, Fähigkeiten und Glaubwürdigkeit in unser Geschäft ein, die unsere Geschäftspartner von uns erwarten."

Senior Ernennungen

Jeanie Kim - Partner Kim war zuvor als Managing Director, Group Head of Mergers & Acquisitions bei HSBC Holdings plc tätig, wo sie für den weltweiten Erwerb und die Veräußerung von regulierten Geschäften in den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung verantwortlich war. In dieser Funktion war sie in leitender Funktion tätig und beaufsichtigte komplexe grenzüberschreitende Transaktionen sowie Trennungs- und Integrationsprozesse.

Als Partnerin mit Sitz in London wird Kim die Plattform für Beratung und Principal Investments des Unternehmens leiten und damit das Leistungsspektrum von Henry Costa für Finanzinstitutionen erheblich erweitern.

Katherine Rainwood - Partnerin und Chief Operating Officer Rainwood tritt als Partnerin und COO ein, zunächst auf abgeordneter Basis, und bringt Erfahrung auf Partnerebene in den Bereichen private Fondsgründung, Fondsfinanzierung und institutionelle Strukturierung von Gowling WLG mit, der internationalen Anwaltskanzlei, die von Legal 500 als Nummer eins für börsennotierte Fonds eingestuft wird. Zuvor war sie Partnerin bei der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Paul Hastings in London und hat eine Reihe von führenden privaten Kreditunternehmen in den USA und Europa beraten. Ihr Fachwissen erstreckt sich auf die Strukturierung von Fonds in den Bereichen Kredit, Private Equity und Fondsfinanzierung, wobei sie insbesondere US-Manager bei der Einrichtung europäischer Plattformen berät. Sie leitet den Aufbau der Betriebs-, Governance- und Strukturierungsinfrastruktur von Henry Costa auf der gesamten Plattform.

Über Henry Costa Partners

Henry Costa Partners Limited („Henry Costa") ist eine unabhängige Handelsbank für den Finanzdienstleistungssektor. Das Unternehmen ist als Hauptinvestor, Partner und Berater von Versicherungen, Banken, Investmentmanagern und anderen institutionellen Anlegern in den Geschäftsbereichen Capital Markets und Advice & Principal Investments tätig.

Die Ausrichtung der Interessen ist eine der wichtigsten Grundlagen des Unternehmens. Henry Costa und seine Mitarbeiter werden sich stets um eine vollständige Abstimmung mit ihren Kunden bemühen und nach Möglichkeit bereit sein, ihr Kapital für die Beratung und die Vorschläge einzusetzen.

Henry Costa ist davon überzeugt, ein zuverlässiger, fairer und vertrauenswürdiger langfristiger Partner für seine Geschäftspartner zu sein, und wir sind sehr stolz darauf, stets mit absoluter Ehrlichkeit, Bescheidenheit und unserer natürlichen Einstellung zur Zusammenarbeit zu arbeiten.

Die Kundenorientierung und das Engagement der Kanzlei sind absolut.

media@henrycostapartners.com

henrycostapartners.com

https://www.prnewswire.com/news-releases/henry-costa-partners-verstarkt-die-fuhrung-302699099.html

