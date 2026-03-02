EQS-News: Humanoide Robotik: Schaeffler erweitert weltweites Partnernetzwerk und kooperiert mit Leju Robotics in China

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Humanoide Robotik: Schaeffler erweitert weltweites Partnernetzwerk und kooperiert mit Leju Robotics in China



02.03.2026 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Humanoide Robotik: Schaeffler erweitert weltweites Partnernetzwerk und kooperiert mit Leju Robotics in China

Schaeffler und Leju Robotics Technology Co., Ltd. vereinbaren strategische Partnerschaft zur Anwendung und Industrialisierung humanoider Roboter

Kooperation mit chinesischem Hersteller als Beleg, dass Schaeffler im Humanoid-Ökosystem und im Wachstumsmarkt China angekommen ist

Mit seinen acht Produktfamilien ist Schaeffler prädestiniert, bevorzugter Technologiepartner für die humanoide Robotik zu werden

Herzogenaurach, Deutschland/Suzhou, China | 2. März 2026 | Die Motion Technology Company Schaeffler hat eine Partnerschaft mit Leju Robotics Technology Co., Ltd. vereinbart, einem führenden chinesischen Technologieunternehmen im Bereich humanoide Robotik. Neben bestehenden Partnerschaften mit namhaften Herstellern in Europa und den USA ist dies die erste Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen und ein wichtiger Schritt für Schaeffler, seine Präsenz im weltweiten Humanoid-Ökosystem auszubauen. Ziel der Kooperation ist es, den Einsatz von humanoiden Robotern in industriellen Anwendungsbereichen wie zum Beispiel intelligente Fabrikinspektion, Unterstützung bei Gerätebedienung, Logistik und Mensch-Roboter-Kollaboration voranzutreiben. Bis 2035 plant Schaeffler, eine mittlere vierstellige Zahl an Humanoiden in seine Produktion zu integrieren.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: „Neben dem klassischen Kerngeschäft setzt Schaeffler gezielt auf neue Wachstumsfelder, darunter auch den Bereich humanoide Robotik. Mit Leju Robotics gewinnen wir einen starken, innovativen Partner in einem der dynamischsten Wachstumsmärkte für Humanoide. Mit unseren acht Produktfamilien und unserer jahrzehntelangen Fertigungsexzellenz sowie Innovationskraft sind wir hier hervorragend positioniert. Die Kooperation ist ein Beleg dafür, dass wir als verlässlicher und starker Partner im globalen Humanoid-Ökosystem angekommen sind.“

Zhendong Ke, Vice President von Leju Robotics, sagt: „Schaeffler verfügt über tiefgehende Expertise in High-End-Anlagenfertigung und industrieller Automatisierung, während Leju Robotics Einblicke in Forschung, Entwicklung und Industrialisierung humanoider Roboter bietet. Diese Kooperation wird die jeweiligen Stärken beider Parteien bündeln und sich auf industrielle Anwendungsszenarien, Datensammlung, Modelliteration sowie technologische Weiterentwicklung der nächsten Generation konzentrieren. Mit vereinter Innovationskraft entlang der industriellen Wertschöpfungskette tragen wir zum Aufbau eines offenen und für alle vorteilhaften Ökosystems für humanoide Roboter bei.“

Bevorzugter Technologiepartner für die humanoide Robotik

Schaeffler liefert entscheidende Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter. Das Portfolio reicht von Wälzlagern, Gewindetrieben und Präzisionsgetrieben über Motoren und Sensoren bis hin zum Thermo- und Batteriemanagement. Damit bedient Schaeffler alle Anforderungen an Aktorik, Sensorik, Bewegungssteuerung und Energiemanagement. Ergänzt wird dies durch eine tiefe Expertise in zwölf Kernfertigungstechnologien – von der Metallbearbeitung bis zur additiven Fertigung. Diese Kombination schafft ideale Voraussetzungen, um bewährte Industrieprozesse mit modernster Robotik zu verschmelzen und serienreife Lösungen zu entwickeln.

Dr. Yilin Zhang, Regional CEO Greater China, sagt: „Die humanoide Robotik ist eines der strategischen Geschäftsfelder von Schaeffler und besitzt insbesondere in China ein enormes Marktpotenzial. Die Unterzeichnung dieser strategischen Kooperationsvereinbarung ist ein wichtiger Schritt nach der Gründung eines eigenständigen Humanoid-Unternehmens vor Ort. Mit einer offenen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit wollen wir unsere Präsenz im chinesischen Industrie-Ökosystem weiter stärken. Gemeinsam mit hervorragenden Partnern wie Leju Robotics freuen wir uns, die Entwicklung der humanoiden Roboterindustrie aktiv voranzutreiben.“



Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.



Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.



Ansprechpartner



Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG

Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Dr. Axel LüdekeLeiter Konzernkommunikation & Public AffairsSchaeffler AGHerzogenaurach, Deutschland+49 9132 82 8901

Head of Investor Relations

Schaeffler AG

Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Heiko EberHead of Investor RelationsSchaeffler AGHerzogenaurach, Deutschland+49 9132 82 88125

Leiter Kommunikation Technologie, Operations & Digitalisierung

Schaeffler AG

Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 88708

daniel.pokorny@schaeffler.com

Daniel PokornyLeiter Kommunikation Technologie, Operations & DigitalisierungSchaeffler AGHerzogenaurach, Deutschland+49 9132 82 88708



02.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com ISIN: DE000SHA0100 WKN: SHA010 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2283882

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283882 02.03.2026 CET/CEST