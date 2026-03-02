EQS-News: reconcept stockt Batteriespeicher-Anleihe auf 10,75 Mio. Euro auf

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept stockt Batteriespeicher-Anleihe auf 10,75 Mio. Euro auf



02.03.2026 / 09:00 CET/CEST

reconcept stockt Batteriespeicher-Anleihe auf 10,75 Mio. Euro auf

reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75 % Zinsen pro Jahr

Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern (BESS) auf Freifläche

Hamburg, 2. März 2026 – Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, reagiert auf das anhaltend hohe Investoreninteresse an ihrer 6,75 % Unternehmensanleihe „reconcept EnergieDepot Deutschland I“ (ISIN: DE000A4DFM55). Aufgrund der starken Nachfrage erhöht reconcept das Emissionsvolumen der Batteriespeicher-Anleihe von bislang bis zu 10 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 10,75 Mio. Euro.

Investitionsfokus: Batteriespeicher als Schlüsseltechnologie der Energiewende

reconcept investiert den Nettoemissionserlös des reconcept EnergieDepot Deutschland I gezielt in die Finanzierung der Projektentwicklung von gewerblichen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in Deutschland. Batteriespeicher gelten als Schlüsseltechnologie für die Integration erneuerbarer Energien, da sie Netzstabilität sichern, Lastspitzen ausgleichen und die schwankende Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie effizienter nutzbar machen. Das Investitionsspektrum umfasst sowohl Stand-alone-Projekte als auch Hybrid- sowie Co-Location-Projekte in Kombination vor allem mit Solarparks und ggf. auch Windparks. Ebenso möglich sind der An- und Verkauf von Energiespeicherprojekten in der Entwicklung oder im Ready-to-build-Stadium.

Starkes Investoreninteresse an reconcept-Anleihen und internationale Wachstumsfinanzierung

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: „Unser Investmentangebot kam zur richtigen Zeit und mit dem passenden Fokus: Die Batteriespeicher-Technologien sind verfügbar, ausgereift und wirtschaftlich zunehmend attraktiv. Die Kosten für Batteriespeicher sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, während die Leistungsfähigkeit kontinuierlich steigt.“

Das anhaltend starke Investoreninteresse an Green Bonds von reconcept spiegelt sich auch beim derzeit in der Platzierung befindlichen 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6) wider. Diese inzwischen elfte börsennotierte Anleihe der reconcept Gruppe wird über die Webseite www.reconcept.de/ir zur Zeichnung angeboten. Aktuell wurden bereits rund 60 % des Emissionsvolumens von bis zu 10 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dazu, zusätzliches Wachstum im internationalen Projektentwicklungsgeschäft der reconcept Gruppe zu finanzieren. Derzeit entwickelt reconcept in seinen Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada Erneuerbare-Energien-Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 10 Gigawatt (GW).



Eckdaten des reconcept EnergieDepot Deutschland I

Emittentin reconcept EnergieDepot Deutschland GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10,75 Mio. Euro Platziertes Volumen 10 Mio. Euro Kupon 6,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A4DFM55 / A4DFM5 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist Bis 10. Juni 2026: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 26. November 2025 Laufzeit 7 Jahre: 26. November 2025 bis 26. November 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 26. Mai und 26. November eines jeden Jahres (erstmals am 26. Mai 2026) Rückzahlungstermin/-betrag 26. November 2032 / 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 26. November 2028 zu 103,00 % des Nennbetrags Ab 26. November 2029 zu 102,25 % des Nennbetrags Ab 26. November 2030 zu 101,50 % des Nennbetrags Ab 26. November 2031 zu 100,75 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 4. Mai 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A460PE6 / A460PE Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist Bis 19. November 2026: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 4. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. November 2026) Rückzahlungstermin 4. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. Mai 2029 zu 103 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 6. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Second Party Opinion)



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und der Emission von grünen Geldanlagen wie Green Bonds hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 21.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/178047-20

linh.chung@ir4value.de



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

