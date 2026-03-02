EQS-News: Sirma Group Holding AD führt Aktienrückkauf durch

EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Sirma Group Holding AD führt Aktienrückkauf durch



02.03.2026 / 15:15 CET/CEST

Datum: 2. März 2026



Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 3 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Nr. 594/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und Art. 2 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sowie gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) MAR und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der „Sirma Group Holding“ AD vom 8. April 2025 teilen wir Ihnen hiermit mit, dass die „Sirma Group Holding“ AD am 27. Februar 2026 17.570 eigene Aktien zum Durchschnittspreis von 1,17 EUR je Aktie zum Gesamtpreis von 20.526,90 EUR zurückgekauft hat. Die Aktien entsprechen 0,03 % des Kapitals der Gesellschaft. Die Transaktion wurde an der Bulgarischen Börse – Sofia AD durchgeführt.

Unternehmen: Sirma Group Holding 135 Tsarigradsko Shosse Blvd. 1784 Sofia Bulgarien ISIN: BG1100032140

