EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und die Schweiz haben nach jahrelangem Ringen neue Abkommen zur Stabilisierung und zum Ausbau ihrer Beziehungen geschlossen. Die in Brüssel unterzeichneten Vereinbarungen sollen unter anderem eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Strommarkt sowie bei der Lebensmittelsicherheit und im Gesundheitsbereich ermöglichen./aha/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperationheute, 11:57 Uhr · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News