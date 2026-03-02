Eurozone: Industriestimmung dreht im Februar ins Positive

dpa-AFX
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Februar weiter verbessert und deutet nun auf eine zaghafte Belebung der Branche hin. Der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager stieg um 1,3 Punkte auf 50,8 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit wie von Analysten erwartet bestätigt.

Der Stimmungsindikator befindet sich damit erstmals seit August wieder über der Schwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität hin./la/jkr/mis

