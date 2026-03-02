Fortschritte bei Hautalampi: FinnCobalt veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht während das Batteriemineralprojekt weiter Richtung Produktion voranschreitet



Stockholm, 2. März 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” und Börse Stuttgart: “EBM”; kurz: “Eurobattery Minerals” oder das “Unternehmen”) gibt bekannt, dass FinnCobalt Oy (“FinnCobalt”), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eurobattery Minerals AB, ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Hautalampi-Projekt in Nordkarelien, Finnland, veröffentlicht hat. Gleichzeitig hat das Unternehmen den Bereich “Umwelt und Verantwortung” seiner Website vollständig erneuert, um Transparenz und Zugänglichkeit zu verbessern.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025beschreibt, wie verantwortungsvoller Bergbau in alle Aspekte des Hautalampi-Projekts integriert wird. Aufgebaut auf drei Säulen — Umwelt, Menschen und Gemeinschaft — beschreibt der Bericht Umweltüberwachung, Biodiversitätsschutz, Wassermanagement, Gesundheits- und Sicherheitspraktiken, lokale Zusammenarbeit und Governance-Standards. Die Arbeit steht im Einklang mit dem Towards Sustainable Mining (TSM)-Rahmenwerk.

“Wir wollen klar und transparent zeigen, wie verantwortungsvoller Bergbau in der Praxis umgesetzt wird,” sagt Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt. “Für uns ist Nachhaltigkeit keine separate Initiative — sie ist das Fundament, auf dem wir das Hautalampi-Projekt entwickeln und mit der lokalen Gemeinschaft zusammenarbeiten.”

Wichtige Höhepunkte aus 2025 umfassen eine unfallfreie Sicherheitsbilanz ohne Arbeitsunfälle, umfassende Grundwasserüberwachung unterstützt durch ein dreidimensionales Grundwassermodell, eine aktualisierte Natura-2000-Bewertung für den Sysmäjärvi-See, aquatische Ökosystemuntersuchungen im Ruutunjoki-Fluss sowie aktives Engagement in der Gemeinschaft durch regelmäßige öffentliche Veranstaltungen. Der Bericht beschreibt außerdem Fortschritte bei der Reduzierung des zukünftigen CO₂-Fußabdrucks des Projekts, einschließlich Vorbereitungen für CO₂-freie Energie und eine vollständig elektrifizierte Bergbauflotte.

“Die Veröffentlichung dieses Nachhaltigkeitsberichts markiert einen weiteren wichtigen Schritt nach vorn für das Hautalampi-Projekt,” sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. “Wir machen stetige, greifbare Fortschritte — von Umweltgenehmigungen und Grundwassermodellierung bis hin zu Gemeinschaftsengagement und Planung zur CO₂-Reduzierung. Jeder Meilenstein bringt uns näher an die Produktion und stärkt unsere Position als glaubwürdige europäische Quelle für verantwortungsvoll produzierte Batteriemineralien. Dies ist ein Projekt, das voranschreitet, und wir bauen es auf die richtige Weise auf.”

Parallel dazu hat FinnCobalt den Bereich “Umwelt und Verantwortung” seiner Website vollständig neu gestaltet. Der Bereich, der zuvor auf technische Dokumentation auf Finnisch beschränkt war, bietet nun klare, zweisprachige Inhalte zu Umweltüberwachungsergebnissen, Arbeitsschutz und -sicherheit, Aktivitäten im Gemeinschaftsengagement sowie der Teilnahme des Unternehmens am TSM-Finland-Bergbauverantwortungssystem.

Das Nachhaltigkeitsrahmenwerk von FinnCobalt steht im Einklang mit dem Towards Sustainable Mining (TSM)-Protokoll und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Im Laufe des Jahres 2026 wird das Unternehmen seine Aktionspläne weiter verfeinern, mit Prioritäten wie CO₂-Emissionsreduzierung, Wassermanagement, Biodiversitätsschutz und verstärktem Gemeinschaftsdialog.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 von FinnCobalt kann hier gelesen werden: https://www.finncobalt.com/wp-content/uploads/2026/03/FinnCobalt-ESG-REPORT-2025.pdf

