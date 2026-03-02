Frankreich erhöht Zahl seiner Atomsprengköpfe
dpa-AFX · Uhr
ÎLE LONGUE (dpa-AFX) - Frankreich erhöht angesichts wachsender globaler Bedrohungen die Zahl seiner Atomsprengköpfe. Zu genauen Zahlen werde man sich nicht mehr äußern, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur künftigen Strategie der atomaren Abschreckung./evs/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
POLITIK/ROUNDUP: Ukraine attackiert russischen Schwarzmeerhafen Noworossijskheute, 10:47 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista