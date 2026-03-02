Frankreich erhöht Zahl seiner Atomsprengköpfe

dpa-AFX
ÎLE LONGUE (dpa-AFX) - Frankreich erhöht angesichts wachsender globaler Bedrohungen die Zahl seiner Atomsprengköpfe. Zu genauen Zahlen werde man sich nicht mehr äußern, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur künftigen Strategie der atomaren Abschreckung./evs/DP/nas

