Russischer Ölkonzern

Ex-Yukos-Aktionäre setzen Milliardenanspruch durch

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock.com

Ehemalige Aktionäre des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos können Ansprüche gegen Russland von inzwischen mehr als 65 Milliarden Dollar aus einem Schiedsspruch in Großbritannien vollstrecken. Das entschied der Londoner High Court am ‌Montag und gab damit den Klägern die Möglichkeit, die Forderung in England durchzusetzen. Russland hatte argumentiert, der Schiedsspruch dürfe nicht ⁠anerkannt oder ⁠vollstreckt werden. Die Regierung in Moskau verwies dabei unter anderem auf angeblichen Betrug seitens der früheren Yukos-Eigentümer. Richter Robert Bright wies dies jedoch zurück.

"Die von der Russischen Föderation angeführten moralischen Verfehlungen (...) eignen sich schlichtweg nicht als Verteidigungsgrund", erklärte er ‌am Montag in seiner Urteilsbegründung. Eine ‌Bitte um Stellungnahme bei der russischen Botschaft in London blieb zunächst unbeantwortet.

Der Prozess der Vollstreckung dürfte sich über mehrere Jahre hinziehen. Es ⁠wird erwartet, dass Russland gegen das Urteil vom Montag Berufung ‌einlegt. Bislang konnten die ehemaligen Investoren ⁠jedoch nur 1,6 Millionen Euro durch die Versteigerung von 18 russischen Wodka-Marken, darunter Stolichnaya und Moskovskaya, eintreiben.

Ein Schiedsgericht in Den Haag hatte den drei ehemaligen Yukos-Aktionären Hulley ‌Enterprises, Yukos Universal und Veteran ⁠Petroleum im Jahr 2014 bereits ⁠gut 50 Milliarden Dollar zugesprochen. Seitdem kämpfen die Kläger in Großbritannien, den USA und den Niederlanden um die Vollstreckung des Schiedsspruchs, der durch Zinsen auf mehr als 65 Milliarden Dollar angewachsen ist. Yukos war 2006 zerschlagen worden, nachdem der Ölmagnat Chodorkowski sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin überworfen hatte.

