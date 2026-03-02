naturenergie holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2025: naturenergie holding AG mit höheren Bruttoinvestitionen – EBIT unter Vorjahresniveau



EBIT liegt bei 214 Mio. Euro

Bruttoinvestitionen erhöhen sich auf rund 174 Mio. Euro

Geschäftsbericht 2025 heute veröffentlicht

Laufenburg, 2. März 2026. Die naturenergie holding AG hat im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) von rund 214 Mio. € erwirtschaftet und gleichzeitig die Investitionen in den Umbau des regionalen Energiesystems ausgebaut. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich auf 214 Mio. EUR (Vorjahr: 224 Mio. EUR). Das Adjusted EBIT, das die operative Leistung ohne wesentliche Sondereffekte abbildet, betrug rund 209 Mio. EUR (Vorjahr: 211 Mio. EUR).

Die Bruttoinvestitionen lagen bei 174 Mio. EUR (Vorjahr: 147 Mio. EUR). Sie unterstreichen den strategischen Fokus der Unternehmensgruppe auf eine langfristig robuste Energieversorgung, den Ausbau erneuerbarer Erzeugung sowie die Stärkung der Infrastruktur.

Wichtigste Kennzahlen im Überblick

EBIT: 214 Mio. EUR (Vorjahr: 224 Mio. EUR)

Adjusted EBIT: 209 Mio. EUR (Vorjahr: 211 Mio. EUR)

Bruttoinvestitionen: 174 Mio. EUR (Vorjahr: 147 Mio. EUR)

Jahresgewinn: 188 Mio. EUR (Vorjahr: 180 Mio. EUR)

Free Cashflow: 91 Mio. EUR (Vorjahr: 115 Mio. EUR)

Investitionen: Ausbau erneuerbarer Energien und Infrastruktur

Die naturenergie holding AG hat ihre Investitionen im Geschäftsjahr 2025 weiter erhöht und damit die Grundlage für künftiges Wachstum und Versorgungssicherheit gestärkt.

Die Investitionen entfielen schwerpunktmässig auf:

100 Mio. EUR in die systemrelevante Infrastruktur

41 Mio. EUR in die erneuerbare Erzeugungsinfrastruktur

23 Mio. EUR in die kundennahen Energielösungen

Damit setzt die naturenergie holding AG ihre strategischen Initiativen fort und stärkt gezielt jene Bereiche, die langfristig sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich entscheidend sind. Gleichzeitig trägt das Investitionsprogramm dazu bei, die Energieversorgung in der Region nachhaltig zu sichern und die Transformation des Energiesystems aktiv mitzugestalten.

Finanzlage und Stabilität

Die Unternehmensgruppe weist weiterhin eine respektable Finanzstabilität aus. Dies zeigt sich im Eigenkapitalanteil von 66,0 Prozent (Vorjahr: 61,6 Prozent). Der Free Cashflow lag im Geschäftsjahr 2025 bei 91 Mio. EUR (Vorjahr: 115 Mio. EUR). Mit dem um 8 Mio. EUR leicht verbesserten Geldfluss aus Betriebstätigkeit und der sehr soliden Finanzbasis konnten die weiter gestiegenen Nettoinvestitionen von 145 Mio. EUR (Vorjahr: 125 Mio. EUR) weiterhin aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die Bilanzsumme betrug 2‘030 Mio. EUR (Vorjahr: 1.918 Mio. EUR).

Geschäftsjahr 2025: Energieabsatz in Mio. Kilowattstunden

2025 2024 Veränderung Absatz naturenergie Hochrhein 2.358 2.223 6,0 % davon Privat- und Gewerbekunden 564 600 -6,1% davon Geschäftskunden 1.707 1.544 10,6% davon Weiterverteiler 87 79 10,3% Absatz Systemstrom Hochrhein 238 1.195 -80,1% davon Geschäftskunden 234 983 -76,2% davon Weiterverteiler 4 213 -98,0% Absatz naturenergie Wallis 107 115 -6,4% davon Weiterverteiler 107 115 -6,4% Absatz Systemstrom Wallis 253 472 -46,5% davon Geschäftskunden 172 334 -48,4% davon Weiterverteiler 80 105 -23,8% davon quotenkonsolidierte Gesellschaften 0 32 -100% Übriger Stromabsatz 4.514 4.529 -0,3% Gesamt-Stromabsatz 7.470 8.534 -12,5% Gesamt-Gasabsatz 171 169 1,5% Gesamt-Energieabsatz 7.642 8.703 -12,2% Zahlen sind kaufmännisch gerundet

Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

2025 2024 Veränderung Bilanzsumme in Mio. € 2.030,2 1.918,3 5,8% Nettoerlöse Lieferungen und Leistungen in Mio. € 1.557,7 1.708,4 -8,8% EBIT in Mio. € 214,0 224,0 -4,4% Adjusted EBIT in Mio. € 208,8 210,5 -0,8% Adjusted EBIT

Kundennahe Energielösungen in Mio. € 7,3 2,9 148,1% Adjusted EBIT

Systemrelevante Infrastruktur in Mio. € 28,6 30,1 5,2% Adjusted EBIT

Erneuerbare Erzeugungs-Infrastruktur in Mio. € 179,3 185,1 -3,1% Adjusted EBIT

Übriges in Mio. € -6,4 -7,7 16,1% Jahresgewinn in Mio. € 188,2 180,3 4,4% Eigenkapital der Aktionäre der naturenergie holding AG in Mio. € 1.339,7 1.182,5 13,3% Eigenkapitalquote in % 66,0 61,6 7,0% Nettofinanzguthaben in Mio. € 183,7 124,4 47,7% Bruttoinvestitionen in Mio. € 173,8 147,2 18,1 % Nettoinvestitionen in Mio. € 145,1 124,5 16,5% Free Cashflow in Mio. € 91,1 115,3 -21,0 % ROCE in Prozent 19,6 21,5 -8,6% Mitarbeitende Vollzeitstellen / Anzahl 1.339 / 1.480 1.304 / 1.464 2,7% /

1,1% Lost Time Injury Frequency Anzahl 2,3 5,1 -54,9%

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die naturenergie holding AG eine Entwicklung, die weiterhin von grossen Herausforderungen geprägt sein wird. Der Fokus liegt auf dem Ausbau erneuerbarer Energien, der Digitalisierung und der Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Angesichts der Klimaziele bis 2030 sind hohe Investitionen erforderlich, insbesondere in Deutschland.

Die naturenergie Gruppe wird ihren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und Investitionsprojekte für die Energie-, Verkehrs- und Wärmewende realisieren.

Die EBIT-Entwicklung der naturenergie Gruppe im Geschäftsjahr 2026 wird von Faktoren wie Wasserführung, Grosshandelspreisen, Wettbewerbsdruck, Netzkonzessionen und regulatorischen Rahmenbedingungen geprägt. Zusätzlich wirken sich das Zahlungsverhalten der Kunden, Wechselkursentwicklungen und Kapitalmarktbedingungen aus. Aufgrund niedrigerer Vermarktungspreise gegenüber dem Vorjahr wird für 2026 ein EBIT von rund 120 Mio. EUR erwartet.

Für 2026 wird ein Bruttoinvestitionsvolumen von mehr als 180 Mio. EUR erwartet. Die naturenergie holding AG sieht sich dank ihres integrierten Geschäftsmodells und langfristiger Investitionspolitik gut positioniert.

Geschäftsbericht und Nichtfinanzieller Bericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 einschliesslich des Nichtfinanziellen Berichts 2025 sind auf der Website der naturenergie holding AG verfügbar: www.naturenergie-holding.ch/investoren

Disclaimer

Alle Aussagen dieses Berichts, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich zukünftiger Leistungen gewähren. Sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Sprache: Deutsch

CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81,

info@naturenergie.ch, www.naturenergie-holding.ch, ISIN: CH 001 573 870 8

Unternehmensinformation

Die naturenergie holding AG ist eindeutsch-schweizerisches Unternehmen, das als regionaler Partner Menschen, Kommunen und Unternehmen zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften in Südbaden und der Schweiz befähigt.

Die naturenergie Gruppe bietet ganzheitliche Energielösungen und sie erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie aus Wasser- und Sonnenkraft. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität. Das Tochterunternehmen naturenergie netze GmbH verantwortet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Stromverteilnetze.

Zur Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus die naturenergie hochrhein AG, die enalpin AG und die tritec AG. Mit knapp 1.500 Mitarbeitenden hat die Unternehmensgruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. www.naturenergie-holding.ch

