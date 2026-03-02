GIGABYTE versetzt Telekommunikationsanbieter in die Lage, Netzwerkdaten in Intelligenz, Automatisierung und neue Einnahmequellen zu verwandeln, von KI-Fabriken und Supercomputing bis hin zu Digitalen Zwillingen, Cloud-Hosting und Edge-KI.

GIGABYTE Technology, ein weltweit führendes Unternehmen, das für seine technischen Spitzenleistungen im Bereich High-Performance-Computing und KI-Server bekannt ist, erweitert auf dem MWC 2026 sein umfassendes End-to-End-KI-Infrastrukturportfolio, das speziell für die Telekommunikationsbranche konzipiert wurde. Die End-to-End-Produktlösungen von GIGABYTE ermöglichen es Betreibern, enorme Netzwerkdaten in Intelligenz, Automatisierung und neue Einnahmequellen umzuwandeln, während sich Telekommunikationsnetze von Datenträgern zu KI-gestützten digitalen Plattformen entwickeln.

GIGABYTE ermöglicht KI-Transformation im Telekommunikationsbereich mit End-to-End-Infrastruktur auf dem MWC 2026

Von Netzwerkdaten zu KI-Mehrwert: Aufbau der KI-Fabrik für Telcos

Im Zentrum der Transformation vom Telekommunikationsanbieter zum KI-Unternehmen steht die KI-Fabrik, in der Netzwerk- und Abonnentendaten in operative Intelligenz und kommerzialisierte KI-Dienste umgewandelt werden. GIGABYTE begegnet diesem Bedarf mit GB300 NVL72, einer flüssigkeitsgekühlten Rack-Scale-Plattform, die 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs und 36 NVIDIA Grace" CPUs in einem einzigen System integriert. Die GB300 NVL72 ist über NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand oder NVIDIA Spectrum-X" Ethernet und NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC"s verbunden und für groß angelegte KI-Trainings- und Inferenz-Workloads optimiert. Damit können Betreiber Vorgänge automatisieren, die Netzwerkplanung optimieren und KI-gesteuerte Dienste im Telekommunikationsmaßstab bereitstellen.

Ermöglichung der Data-to-AI-Pipeline durch KI und HPC-Supercomputing

Um Engpässe in der gesamten Data-to-AI-Pipeline zu beseitigen, erweitert GIGABYTE sein KI- und HPC-Portfolio im Telekommunikationsbereich um Plattformen, die auf Beschleuniger-Architekturen von NVIDIA und AMD basieren. Die G894-SD3-AAX7-Plattform auf Basis von NVIDIA HGX" B300 unterstützt dabei Workloads wie Echtzeit-Verkehrsanalysen, Reasoning-Modelle und KI-Training im großen Maßstab. Die für konvergierte KI- und HPC-Umgebungen ausgelegte XN24-VC0-LA61-Plattform auf Basis der NVIDIA MGX"-Architektur und NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4 Superchips nutzt eine direkte Flüssigkeitskühlung, um eine dichte, energiesparende Bereitstellung zu ermöglichen.

GIGABYTE präsentiert darüber hinaus die Plattform G893-ZX1-AAX4, die AMD EPYC" 9005/9004 CPUs mit AMD Instinct" MI355X GPUs kombiniert und für eine hohe Leistung pro Watt für Inferenz, Simulation und fortschrittliche Modellierung sorgt, während sie Betreiber bei der Verwaltung von Stromverbrauch und Kosten unterstützt.

Digitale Zwillinge für einen intelligenten, KI-getriebenen Netzwerkbetrieb

Digitale Zwillinge entwickeln sich zu einem entscheidenden Tool für einen KI-gestützten Netzwerkbetrieb. GIGABYTE ermöglicht hochpräzise Echtzeitsimulationen mit der XL44-SX2-AAS1-Plattform, die auf der NVIDIA MGX"-Architektur aufbaut und mit acht NVIDIA RTX PRO" 6000 Blackwell Server Edition GPUs konfiguriert ist. Mit einer Bandbreite von 800 GB/s über NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC" und PCIe Gen6-Konnektivität bietet die Plattform einen höheren Durchsatz sowie verbesserte Scale-Out-Fähigkeiten. Dies macht sie zur perfekten Wahl für hochverfügbare Rund-um-die-Uhr-Einsätze.

Ermöglichung von effizientem Cloud-Hosting auf Telco-Niveau

Während Telekommunikationsanbieter ihr Angebot auf KI-Cloud- und Neocloud-Services ausweiten, bieten die hochdichten Blade-Server von GIGABYTE eine skalierbare Grundlage für das KI- und HPC-Hosting. Auf dem MWC stellt GIGABYTE das System B683-Z80-LAS1 vor. Dabei handelt es sich um ein 6U-Blade-System mit 10 Knoten, das mit AMD EPYC"-Prozessoren und einer 1:1-CPU-zu-NIC-Konfiguration ausgestattet ist. Dank direkter Flüssigkeitskühlung des gesamten Systems werden über 90 % der Systemwärme durch integrierte Rohrleitungen abgeführt, was nachhaltiges, umweltfreundliches Computing und eine optimierte Power Usage Effectiveness (PUE) ermöglicht.

KI-Erweiterung vom Core bis zum Edge

Die KI-Transformation erstreckt sich bis an den Netzwerkrand, wo niedrige Latenzzeiten, Datennähe und Datenschutz entscheidend sind. Die KI-Workstations von GIGABYTE ermöglichen die lokale KI-Entwicklung, Inferenz und Bereitstellung in Unternehmens- und privaten Netzwerkumgebungen. Die W775-V10-L01-Plattform, angetrieben vom NVIDIA GB300 Grace" Blackwell Ultra Desktop Superchip, unterstützt bis zu 775 GB kohärenten Speicher für umfangreiche KI-Workloads direkt am Arbeitsplatz. Zusätzliche Plattformen, basierend auf AMD EPYC" und Intel® Xeon®, bieten Flexibilität für vielfältige Edge-KI- und Privatnetz-Szenarien. Der kompakte AI TOP ATOM, der bis zu ein PetaFLOP an KI-Rechenleistung liefert, ermöglicht zudem schnelles Prototyping und Edge-KI-Implementierungen in einem handflächengroßen Formfaktor.

End-to-End-Lösungen vom Rechenzentrum bis zum Netzwerkrand

