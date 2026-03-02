Gold-Rally beschert Schweizer Notenbank Milliardengewinn

Reuters · Uhr
Zürich, ⁠02. Mrz (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Geschäftsjahr 2025 dank einer ‌massiven Aufwertung ihrer Goldreserven einen Gewinn von 26,1 Milliarden ⁠Franken ⁠erzielt. Der Bewertungsgewinn auf dem Goldbestand belief sich auf 36,3 Milliarden Franken, wie ‌die Notenbank am ‌Montag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Gewinn jedoch ⁠noch 80,7 Milliarden Franken ‌betragen. Belastet ⁠wurde das Ergebnis durch Verluste bei den Fremdwährungspositionen. Bund und Kantone ‌erhalten ⁠eine Ausschüttung von ⁠insgesamt vier Milliarden Franken.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

