Gold-Rally beschert Schweizer Notenbank Milliardengewinn
Zürich, 02. Mrz (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Geschäftsjahr 2025 dank einer massiven Aufwertung ihrer Goldreserven einen Gewinn von 26,1 Milliarden Franken erzielt. Der Bewertungsgewinn auf dem Goldbestand belief sich auf 36,3 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Montag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Gewinn jedoch noch 80,7 Milliarden Franken betragen. Belastet wurde das Ergebnis durch Verluste bei den Fremdwährungspositionen. Bund und Kantone erhalten eine Ausschüttung von insgesamt vier Milliarden Franken.
(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–