Hisbollah-Miliz greift Israel an Seite des Irans an

dpa-AFX · Uhr
BEIRUT (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah-Miliz reklamiert einen nächtlichen Raketenangriff auf Israel für sich. Damit reagiert sie nach eigenen Angaben auf die Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, wie die vom Iran unterstützte Miliz in der Nacht mitteilte./ln/DP/zb

