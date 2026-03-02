IAEA sieht bislang keine Schäden an Atomanlagen im Iran

Wien, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach den jüngsten militärischen Angriffen im Iran und im Nahen Osten bislang keine Schäden an iranischen Atomanlagen festgestellt.

Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass ‌Anlagen wie das Kraftwerk Buschehr oder der Forschungsreaktor in Teheran getroffen worden seien, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi ⁠am Montag ⁠mit. Auch gebe es keine erhöhten Strahlenwerte in den Nachbarstaaten. Der Kontakt zu den iranischen Aufsichtsbehörden sei jedoch abgerissen, warnte er, und müsse "so schnell wie möglich" wiederhergestellt werden.

Die Behörde warnte eindringlich vor den Risiken für ‌die nukleare Sicherheit in der gesamten ‌Region. Neben dem Iran betrieben auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien und Syrien Reaktoren, während Länder wie Saudi-Arabien, Kuwait ⁠oder der Irak ebenfalls Ziele von Angriffen geworden seien. ‌Ein Angriff auf nukleare Einrichtungen ⁠könne zur Freisetzung radioaktiver Stoffe mit schwerwiegenden Folgen führen, mahnte Grossi. Er rief alle Konfliktparteien zu äußerster Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Grossi ‌drängte zudem auf eine ⁠Rückkehr zu diplomatischen Bemühungen, um ⁠sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt. Die jüngsten Gespräche in Genf seien ohne Ergebnis geblieben. Die Lage sei "sehr besorgniserregend", sagte er. Eine radiologische Freisetzung mit möglichen Evakuierungen "im Ausmaß von Großstädten" könne nicht ausgeschlossen werden. Die IAEA stehe bereit, Mitgliedstaaten im Ernstfall sofort zu unterstützen.

