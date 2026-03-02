Iran-Krieg: Zahl toter US-Soldaten steigt auf vier

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran ist die Zahl getöteter US-Soldaten gestiegen. Eine vierte Person sei ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) auf X mit. Am Vortag hatte das Militär drei tote Soldaten und fünf weitere Schwerverletzte gezählt./ngu/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge angestern, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Wichtige Route für Öl
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormus28. Feb. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperationheute, 11:57 Uhr · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News