Iran-Krieg: Zahl toter US-Soldaten steigt auf vier

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran ist die Zahl getöteter US-Soldaten gestiegen. Eine vierte Person sei ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) auf X mit. Am Vortag hatte das Militär drei tote Soldaten und fünf weitere Schwerverletzte gezählt./ngu/DP/mis