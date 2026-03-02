IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics präsentiert im März die Accum-Plattform auf wichtigen internationalen Branchenveranstaltungen

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics präsentiert im März die Accum-Plattform auf wichtigen internationalen Branchenveranstaltungen

Montreal, QC, Kanada, 2. März 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das Therapeutika der nächsten Generation mithilfe seiner proprietären Accum® -Plattform entwickelt, gibt heute seine Teilnahme an einer Reihe wichtiger internationaler Branchenveranstaltungen im März 2026 bekannt.

Diese hochrangigen Treffen werden Defence zahlreiche Möglichkeiten bieten, strategische Partnerschaften zu intensivieren, sein globales Netzwerk zu stärken und Accum® weiter als differenzierte intrazelluläre Verabreichungstechnologie für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), Radiopharmazeutika-Konjugate (RDC) und andere komplexe Biologika zu positionieren.

BIO-Europe Spring: Schwerpunkt auf strategischen Partnerschaften

Defence wird an der BIO-Europe Spring (23.-26. März, Lissabon, Portugal) teilnehmen, der weltweit führenden Networking-Veranstaltung für die Life-Sciences-Branche. Auf der BIO-Europe wird das Unternehmen vorrangig Gespräche mit biopharmazeutischen Partnern anstreben, die sich eine Zusammenarbeit zur Verbesserung der intrazellulären Verabreichung und Wirksamkeit ihrer ADC-Programme unter Einsatz von Accum® wünschen.

DCAT Week: Ausbau der Biomanufacturing-Kapazitäten

Defence wird außerdem an der DCAT Week (23.-26. März, New York) teilnehmen, wo sich das Unternehmen auf die Stärkung seiner Herstellungsstrategie konzentrieren wird. Während der DCAT Week plant Defence Treffen mit Partnern aus der Vertragsforschung und -herstellung abzuhalten, um die robuste und qualitativ hochwertige Bioproduktion von Accum® voranzutreiben - ein zentrales operatives Ziel des Unternehmens. Defence ist kürzlich außerdem Mitglied der Drug, Chemical & Associated Technologies Association (DCAT) geworden, was das Engagement des Unternehmens unterstreicht, die gut charakterisierte, qualitätskontrollierte und kommerziell einsatzbereite Produktion von Accum® sicherzustellen.

Ausbau der US-Präsenz und Investor Relations

Parallel dazu wird Defence an der South Florida Life Sciences Showcase (24. März, Miami) sowie an FII PRIORITY Miami (25.-27. März) teilnehmen und damit die laufenden Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Investor Relations und Geschäftsentwicklung in den USA unterstützen. Darüber hinaus ist Defence kürzlich BioFlorida beigetreten, um seine Präsenz innerhalb des Life-Sciences-Ökosystems in Florida weiter auszubauen.

Während wir auf diesen zentralen Veranstaltungen mit Partnern und Branchenvertretern in Kontakt treten, liegt unser Schwerpunkt darauf, sinnvolle Kooperationen aufzubauen, die das weitere Wachstum und die Verbreitung von Accum® unterstützen, sagte Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. Indem Accum® eine effizientere intrazelluläre Verabreichung komplexer Biologika ermöglicht, hat die Plattform das Potenzial, die therapeutische Wirksamkeit und Verträglichkeit erheblich zu verbessern und sich als bahnbrechende Lösung im ADC-Bereich zu positionieren. Um eine mögliche Zusammenarbeit zu besprechen oder ein Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Defence Therapeutics unter info@defencetherapeutics.com.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Sébastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83206

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83206&tr=1

