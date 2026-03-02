IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Änderungen im Board und Management bekannt

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Änderungen im Board und Management bekannt

George Paspalas in das Board of Directors aufgenommen, Don Gray tritt als COO zurück, Luis Castro zum COO ernannt, Gord Bussieres zum Vice President, Projects ernannt

VANCOUVER, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des Board of Directors sowie bedeutsame Änderungen im leitenden Managementteam bekannt, während das Unternehmen in eine neue Phase des Wachstums und der Umsetzung eintritt. Endeavour betreibt zurzeit drei Untertageminen in Mexiko und Peru und verfügt über eine solide Entwicklungspipeline, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine langfristige Strategie voranzutreiben und seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, näher zu kommen.

Ernennung von George Paspalas zum Mitglied des Board of Directors von Endeavour per 1. März 2026

Herr Paspalas ist eine erfahrene Führungskraft im Bergbau mit über 40 Jahren internationaler Erfahrung im Bereich Edel- und Basismetalle. Zwischen 2013 und 2025 fungierte er als President, CEO und Direktor von MAG Silver Corp., wo er die Erschließung und die Anlaufphase der hochgradigen Silbermine Juanicipio in Mexiko leitete und das Unternehmen durch den strategischen Verkauf an Pan American Silver führte.

Im Laufe seiner Karriere hat George die Errichtung und den Betrieb von Tagebau- und Untertageminen in Regionen wie Südafrika, Tansania, Australien, Südamerika, Mexiko und Kanada überwacht und dabei seine fundierten betrieblichen und technischen Kenntnisse unter Beweis gestellt, die er in den Dienst der Sicherheit und Nachhaltigkeit stellt.

Wir freuen uns, George im Board of Directors von Endeavour Silver willkommen zu heißen, sagte Rex Mclennan, Chairman von Endeavour. George teilt unsere Grundwerte und kann in der Bergbaubranche eine Erfahrung von über vier Jahrzehnten sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erschließung erstklassiger Minen, betrieblicher Exzellenz und Unternehmensstrategie vorweisen. Seine Expertise wird für das Board sehr wichtig sein und eine unschätzbare Ressource für unser Managementteam darstellen. Er fügte hinzu: Die Nachfolgeplanung für das Board und das Management, die Lücken schließt und unser Team stärkt, ist der Schlüssel zum Erfolg.

Rücktritt von Don Gray, Chief Operating Officer von Endeavour, per 30. April 2026

Während seiner gesamten Amtszeit hatte Don maßgeblichen Anteil daran, das Projekt Terronera von einem Explorationsprojekt zu einem Eckpfeiler des betrieblichen Erfolgs des Unternehmens zu machen. Von Anfang an überwachte er die sorgfältige Planung und sicherte die grundlegenden Genehmigungen für Terronera, indem er sich durch komplexe regulatorische Landschaften arbeitete und unterschiedliche Teams hinter einem gemeinsamen Ziel vereinte. Dons Führungsqualitäten waren von grundlegender Bedeutung für die Umsetzung des Projekts in den Bereichen technische Planung, Einbindung der Gemeinde und strenge Sicherheits- und Umweltstandards, wodurch sichergestellt wurde, dass jeder Meilenstein mit Effizienz und Integrität erreicht wurde.

Abgesehen von seinem bemerkenswerten Einfluss auf Terronera spielte Don auch eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung von Pitarrilla als nächste Mine von Endeavour, indem er die erste Planung und die Zusammenarbeit des Teams für deren Erschließung leitete.

Ernennung von Luis Castro zum Chief Operating Officer per 1. März 2026

Luis bringt eine umfassende Erfahrung in die Position des Chief Operating Officer ein, nachdem er zuvor als Senior Vice President Exploration fungiert hatte. Als vierter Mitarbeiter, der zu Endeavour kam, hat Luis über 22 Jahre lang zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beigetragen. Er begann seine Laufbahn 2004 als Project Geologist, stieg 2008 rasch zum Exploration Manager und 2012 zum Vice President, Exploration auf. Im Laufe seiner Tätigkeit leitete Luis die Explorationsprogramme von Endeavour und spielte eine Schlüsselrolle bei zahlreichen Mineralentdeckungen. Sein umfassendes Know-how in den Bereichen Geologie, Exploration, Regierungsbeziehungen und Bergbau in Verbindung mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz ermöglichen es ihm, die Betriebe von Endeavour in die nächste Phase zu führen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass Endeavour unter der Führung von Luis seine Dynamik weiter ausbauen und seine strategischen Prioritäten vorantreiben wird.

Im Namen des Teams von Endeavour möchte ich Don Gray meinen herzlichen Dank für seine herausragende Führung und sein unermüdliches Engagement während seiner gesamten Amtszeit als Chief Operating Officer aussprechen, sagte Chief Executive Officer Dan Dickson. Dons Vision und Engagement haben unser Unternehmen nachhaltig geprägt. Er hat das Projekt Terronera von den Anfängen bis zur Inbetriebnahme begleitet und das Fundament für unser zukünftiges Wachstum bei Pitarrilla gelegt. Sein prinzipientreuer Ansatz, sein Teamgeist und sein unermüdlicher Fokus auf Sicherheit haben unsere Arbeitsweise geprägt und unser Team gestärkt. Wir sind Don für seine Beiträge sehr dankbar und wünschen ihm viel Glück für seinen wohlverdienten Ruhestand und die aufregenden Abenteuer, die vor ihm liegen.

Mit dem Ende eines prägenden Kapitels durch die Pensionierung von Don Gray freue ich mich, die wohlverdiente Ernennung von Luis Castro zu unserem neuen Chief Operating Officer bekannt zu geben. Luis Karriere bei Endeavour begann im Jahr 2004 und im Laufe der Jahre hat er in unterschiedlichen Funktionen sein Engagement, sein fundiertes Know-how und seine außergewöhnlichen Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Seine Beiträge zu unseren Explorationsprogrammen haben zu wichtigen Mineralentdeckungen geführt und dazu beigetragen, das Wachstum und die Reputation von Endeavour in der Branche zu stärken. Wir sind zuversichtlich, dass Endeavour unter seiner Führung weiterhin neue Meilensteine erreichen und unsere strategischen Prioritäten zu neuen Höhen führen wird.

Ernennung von Gord Bussieres zum Vice President, Projects

Gord Bussieres ist eine qualifizierte Führungskraft mit einem starken Hintergrund in der Projektentwicklung, der technischen Leitung und der Umsetzung großer Bergbauprojekte. Als Vice President, Projects wird er für die Weiterentwicklung des Erschließungsportfolios von Endeavour verantwortlich sein und Projekte durch Machbarkeitsstudien bis in die Bauphase begleiten.

Herr Bussieres kann in der Bergbaubranche eine Erfahrung von über 40 Jahren vorweisen und war in den vergangenen zwei Jahrzehnten bei JDS Energy & Mining (JDS) tätig, einem international anerkannten Beratungsunternehmen für Bergbau und Energie. Während seiner Tätigkeit bei JDS arbeitete er an Bergbauprojekten in unterschiedlichen Ländern weltweit und hatte Führungspositionen inne, in denen er sich auf die Projektumsetzung, die technische Leitung sowie auf die multidisziplinäre Koordination konzentrierte, und zwar in allen Projektphasen - von der ersten Bewertung über die Entwicklung bis hin zur Umsetzung.

Wir freuen uns, dass Gord Bussieres als Vice President, Projects zu Endeavour kommt, sagte Chief Executive Officer Dan Dickson. Die Erfahrung von Gord bei der Leitung komplexer Projektinitiativen und der Führung vielfältiger Teams wird für uns bei der Weiterentwicklung von Pitarrilla und unseren anderen Erschließungsprojekten von unschätzbarem Wert sein. Seine Erfahrung wird entscheidend dazu beitragen, wichtige Phasen zu meistern und die Reputation von Endeavour für betriebliche Integrität zu stärken. Wir freuen uns auf die Beiträge von Gord, während wir weiterhin Wert für alle unsere Interessensvertreter schaffen.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl an geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zu den Änderungen im Führungsteam und dem entsprechenden Zeitpunkt, den Strategien, Plänen und Schwerpunktgebieten des Unternehmens, dem erwarteten Erfolg des Unternehmens sowie dem Zeitpunkt und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und von Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des kanadischen $s, des chilenischen Pesos und des US-$s), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in der nationalen und lokalen Politik, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle, Regulierung und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Grundstücke; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens auf Formblatt 40-F und im Prospekt vom 10. Juli 2025 beschrieben sind, die jeweils bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, darunter unter anderem: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird wie erwartet laufen und die Bergbauprodukte werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

