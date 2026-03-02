IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining gratuliert U.S. GoldMining zum erfolgreichen Abschluss der ersten PEA für sein Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining gratuliert U.S. GoldMining zum erfolgreichen Abschluss der ersten PEA für sein Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska

Vancouver, British Columbia - 2. März 2026 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (GoldMining oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-potential-and-upcoming-milestones-in-2026/ -) gratuliert seiner mehrheitlich im Besitz befindlichen Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ:USGO) (U.S. GoldMining) zu ihrer heutigen Bekanntgabe einer positiven ersten wirtschaftlichen Bewertung (die PEA) für ihr 100 % eigenes Gold-Kupfer-Projekt Whistler (das Whistler-Projekt), das sich 105 Meilen nordwestlich von Anchorage (Alaska) befindet.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom heutigen Tag, die weitere Informationen zur PEA enthält und unter www.usgoldmining.us verfügbar ist.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: Unsere Vision und Strategie für das Whistler-Projekt begann vor drei Jahren mit dem erfolgreichen Börsengang von U.S. GoldMining. Die heutige Bekanntgabe einer ersten PEA bestätigt unsere Überzeugung vom Potenzial dieses Vermögenswerts. Die Aktionäre von GoldMining halten indirekt mehr als 74 % der Anteile an U.S. GoldMining. Wir freuen uns, dass U.S. GoldMining die Explorationsaktivitäten auf dem gesamten Gebiet des Bezirks weiter vorantreibt und das Projekt weiter voranbringt.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Technische Informationen

Die PEA ist vorläufiger Natur und soll eine erste Einschätzung des wirtschaftlichen Potenzials und der Entwicklungsoptionen des Projekts liefern. Unter anderem enthält die PEA, einschließlich ihres Abbauplans, ihrer Kostenschätzungen und ihrer wirtschaftlichen Bewertung, zahlreiche Annahmen, und es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass diese wirtschaftliche Bewertung realisiert werden kann.

Die hierin enthaltenen Angaben, einschließlich der Angaben zu den Mineralressourcenschätzungen, wurden gemäß den Anforderungen der kanadischen Wertpapiergesetze, wie in NI 43-101 dargelegt, erstellt.

Qualifizierte Personen

Tim Smith, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen zusätzlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft. Herr Smith ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Martin Dumont

VP, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail:info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Whistler-Projekt, die PEA und zukünftige Arbeiten im Rahmen des Projekts und enthalten häufig Wörter wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, werden, würden, schätzen, erwarten, glauben, potenziell und Variationen solcher Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als unrichtig erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbundenen Risiken, die mit PEA verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Pläne von U.S. GoldMining in Bezug auf das Projekt können sich aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMining's jüngstem Jahresinformationsformular und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83214

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83214&tr=1

