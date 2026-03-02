IRW-News: Miningscout: Kupferexplorer intensiviert Exploration in Mexiko mit Know-how und Kapital

IRW-PRESS: Miningscout: Kupferexplorer intensiviert Exploration in Mexiko mit Know-how und Kapital

Eine aussichtsreiche Mineralisierung in einem Skarn-System, das in alle Richtungen offenbleibt: Der Kupferexplorer Algo Grande Copper steht nach hochkarätiger personeller Verstärkung und einer erfolgreichen Finanzierungsrunde bereit für weitere Explorationserfolge bei Adelita in Mexiko.

Der kanadische Metallexplorer Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) meldete Ende Februar den erfolgreichen Abschluss einer zuvor aufgestockten Privatplatzierung im Umfang von gut 6,5 Millionen CAD. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der nächsten Explorationsphase des Adelita Projekts im mexikanischen Sonora.

Der Schwerpunkt der nächsten Explorationsstufe liegt auf einem Phase 2 Bohrprogramm. Die Geologen des Explorers planen Erweiterungsbohrungen im Skarngebiet von Cerro Grande im nördlichen Teil der Adelita-Konzession. Hier waren beim ersten Bohrprogramm mehrere übereinanderliegende Kupfer-Gold-Silber-Skarnhorizonte identifiziert worden.

Neben den Erweiterungsbohrungen bei Cerro Grande sind auch erste Bohrungen entlang eines etwa 6 Kilometer langen, aussichtsreichen Kalksteinkorridors geplant. Dieser enthält mehrere bislang nicht durch Bohrungen erprobte oberflächennahe Skarnvorkommen.

Finanzierung abgeschlossen, neuer Porphyr-Experte an Bord

Ende Februar stieß Dr. Raymond Jannas zum Führungsteam von Algo Grande Copper hinzu: Die Hauptversammlung ernannte ihn zum Mitglied des Verwaltungsrats. Die Personalie gilt in der Branche als einschlägig. Jannas bekleidete leitende technische und Managementpositionen bei ATEX Resources, Gold Fields, Barrick Mining und Metallica Resources.

Er gilt als einer der führenden Experten der Branche für Porphyr- und hydrothermale Systeme mit hohem Sulfidgehalt und als Schlüsselfigur für die Etablierung von ATEX Resources als anerkannte Größe in der Exploration für tiefe, qualitativ hochwertige Porphyrsysteme. Unter seiner Führung als Präsident und CEO wurde unter anderem das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Valeriano (ehemals Cortadera) in Chile vorangetrieben.

Das Projekt in der Atacama-Region, zu dessen Hauptinvestoren Agnico Eagle Mines und Pierre Lassonde gehören, beherbergt laut einer 2025 aktualisierten Mineralressourcenschätzung eine angezeigte Ressource von 475 Mio. t mit 0,88 % Kupferäquivalent und eine abgeleitete Ressource von 1.511 Mio. t mit 0,75 % Kupferäquivalent. Seit der Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenschätzung im September hat der Aktienkurs von ATEX um mehr als 80 % zugelegt, was die Bewertung nahe an die Marke von 1 Mrd. EUR heranbrachte.

Adelita weist die Merkmale auf, die wir suchen

Das Adelita-Projekt weist viele der Merkmale auf, die wir bei aufstrebenden großflächigen Systemen suchen: Hochgradige Skarn-Mineralisierung mit klaren geologischen Hinweisen auf eine tiefer liegende potenzielle Porphyr-Lagerstätte, sagt Jannas über das Flaggschiffprojekt seines neuen Arbeitgebers.

Zu diesen Hinweisen auf eine tiefer liegende Porphyr-Lagerstätte gehören intrusive Phasen, die von Anzeichen kaliumreicher und propylitischer Alteration durchschnitten werden und Molybdänwerte von bis zu 2820 ppm aufweisen. Auch Feldsparporphyrgänge und Quarz-Chalkopit-Adern in historischen Bohrlöchern sprechen dafür.

Mit den Anfang Februar veröffentlichten ersten eigenen Bohrergebnissen seit der Übernahme des Projekts konnte Algo Grande Copper das geologische Bild des Projekts deutlich schärfen. Bohrung AG_GC_002 durchteufte insgesamt 41,6 Meter kumulative Skarnmineralisierung in fünf gut mineralisierten Horizonten, darunter drei Horizonte, die in früheren Bohrungen nicht identifiziert wurden. Auf 36 Metern davon lag der Kupfergehalt über 1,0 %, auf knapp 15 Metern sogar bei 1,4 %.

Dies bestätigt eine deutliche Ausdehnung der Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung in der Tiefe bei Cerro Grande, teilten die Geologen damals mit. Die Identifizierung von drei neuen Skarnhorizonten erweitert das Potenzial von Cerro Grande erheblich und bestätigt, dass Adelita ein größeres und robusteres mineralisiertes System darstellt als bisher angenommen, zeigte sich CEO Enrico Gay überzeugt, der durch die Ergebnisse auch die Investitionsargumentation des Explorers gestärkt sah.

Ein wesentliches Ziel der Geologen war von Beginn an die Tiefe unterhalb der bisherigen Bohrungen bei Cerro Grande. Der Plan ging bislang auf. Unter den beiden bereits bekannten oberflächennahen Skarn-Horizonten wurden drei neue Skarn-Horizonte in der Tiefe entdeckt. Diese Ergebnisse erweitern die bekannte vertikale Ausdehnung des mineralisierten Systems erheblich und bestätigen das Vorhandensein einer vertikal gestapelten Skarnarchitektur mit signifikantem Tiefenpotenzial, heißt es im Bericht der Geologen.

Das Mineralisierungspotenzial ist, wie das letzte Bohrprogramm belegte, vielversprechend - und noch längst nicht vollständig erforscht. Algo Grande Copper fokussiert nun die laterale und tiefe Verfolgung der Schichten, um herauszufinden, wo die Skarnhorizonte zusammenlaufen könnten. Cerro Grande gilt als in alle Richtungen offen - mit einem starken Potenzial entlang des im kommenden Bohrprogramm als Ziel anvisierten 6 km langen Korridors.

Mit dem vorhandenen Kapital und einem klaren Explorationsplan ist Algo Grande bestens aufgestellt, um das umfassendere Potenzial dieses Systems zu erschließen, ist Jannas überzeugt.

Gelingt dieses Vorhaben und liefert auch das zweite Bohrprogramm vielversprechende Ergebnisse, sollte im aktuell günstigen Umfeld für Metallexplorer auch der Aktienkurs von Algo Grande davon weiter profitieren. Die aktuelle Bewertung von knapp 16 Mio. EUR ist bei weiteren Explorationserfolgen aus Sicht einschlägiger Marktteilnehmer dann als deutlich zu niedrig einzustufen.

Weitere Informationen zu Algo Grande Copper finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/algo-grande-copper/

Unternehmen: Algo Grande Copper

TSXV: ALGR

ISIN: CA0156071049

WKN: A41UK1

Webseite: https://algo-grande.com/

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.